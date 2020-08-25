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Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта, доллар торгуется выше 75 руб..

Курс евро составил 89,08 руб. в 18:20, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 75,3175 руб., подорожав на 65 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 85,93 копейки – до 81,51 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики мировых рынков и увеличении политических рисков вокруг России. Давление на рубль также оказывает снижение спрос на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат августа. Во вторник, 25 августа, компании-экспортеры должны перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

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