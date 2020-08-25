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К Дню российского кино в стране откроется половина кинотеатров

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - К Дню российского кино после вынужденного закрытия из-за пандемии коронавируса откроется половина российских кинотеатров, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

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"К 27 августа, к Дню российского кино, мы со своей стороны сделали невозможное, но половина кинотеатров по всей стране откроют свои двери", - сказала Любимова на премьере фильма "Вратарь галактики", которая прошла в "Октябре".

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил "Интерфаксу", что работа кинотеатров разрешена только в трети российских регионов, а от общего числа кинотеатров (по данным Ассоциации владельцев кинотеатров на 1 марта 2020 года в РФ работало 2090 кинотеатров, что составляло 5592 кинозала) сейчас работает примерно 25%.

Россия Минкультуры РФ

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