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Каждый десятый ресторан закрылся на популярных улицах Петербурга

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Каждое десятое заведение общественного питания закрылось на четырех ресторанных улицах Петербурга в январе-августе 2020 года, говорится в исследовании консалтинговой компании Colliers International.

Компания проанализировала работу баров, ресторанов, кафе и кондитерских на улицах Белинского, Некрасова, Жуковского и Рубинштейна. С марта по август текущего года на них закрылись 15 заведений общественного питания, что составляет 10% от общего объема профильных арендаторов. Больше всего закрытий зафиксировано на улицах Жуковского и Некрасова, которые за четыре месяца лишились по шесть и пять кафе и баров соответственно.

Половина из всех закрывшихся заведений на основных ресторанных улицах - бары. "Концепция классического бара не располагает достаточной вариативностью для удовлетворения всех потребностей окружающего покупательского трафика - от кофе с булочкой ранним утром до ужина с бокалом вина поздним вечером. Поскольку бар - это история про "выпить", возможности генерирования выручки таких заведений, в отличие от кафе и ресторанов, были ограничены, что привело к сложностям в оплате аренды и заработной платы", - отметил руководитель департамента услуг для ритейлеров Colliers International Владимир Каличава.

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Основными причинами закрытия стали необходимость выплачивать арендную плату в период простоя, отсутствие резервного фонда и невозможность переориентироваться на доставку. Тем не менее, некоторые рестораторы настроены оптимистично и запускают новые проекты, отмечается в исследовании.

По словам Каличавы, наиболее устойчивыми в период кризиса оказались сетевые проекты, отвечавшие сразу нескольким требованиям: высокий уровень компетенций, низкая закредитованность, отсутствие авантюрной политики развития, наличие финансового запаса для сохранения профессиональной команды, а также налаженный процесс доставки. Сейчас жители Петербурга поддерживают ресторанную индустрию спросом, сформировавшимся в период самоизоляции.

"К концу года ресторанный рынок продолжит переформатирование: компании, которые готовы вкладывать в профессиональные кадры, уйдут в еще больший отрыв от конкурентов и расширят свое присутствие на рынке", - добавил он.

Петербург

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