Допустимую площадь баров в Петербурге готовы снизить до 20 кв.м

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа по закону о барах-"наливайках" в Петербурге рассматривает вариант снижения допустимой площади заведений с 50 до 20 кв.м, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе автора закона Дениса Четырбока.

"Сегодня на заседании обсуждался вопрос по метражу. Участники предложили снизить ограничение до 25 кв.м., но не исключено, что мы снизим его до 20 кв.м. Также не исключено, что перечень "разрешенных" территорий будет пополнен: такие заведения есть в Выборгском и Московском районах, в Пушкине. Все будет решаться индивидуально", - сказал помощник депутата Ростислав Сериков.

Он сослался на данные городского комитета по промышленной политике, согласно которым в Петербурге работают 7014 заведений общепита, при этом у комитета есть данные только по заведениям, торгующим крепким алкоголем: лицензии на продажу пива комитет не выдает.

Пока депутаты предлагают снизить ценз по площади для заведений в границах зон охраны в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах.

"По их данным, в городе всего 113 заведений общепита площадью меньше 50 кв.м, в границах четырех районов 54 таких заведения. То есть почти половину таких баров мы уже вывели из-под действия закона", - добавил Сериков.

По его словам, также участники группы готовят федеральную инициативу о запрете выдачи двух алкогольных лицензий на одно помещение разным юрлицам, чтобы ограничить деятельность "наливаек". Обсуждается также предложение об установлении минимальной розничной цены на продажу алкоголя в заведениях общепита.

"При этом решено отказаться от проработки критериев авторских баров. Банальная "разливуха" тоже может быть авторской", - уточнил Сериков.

23 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв.м. Он вступит в силу с 1 января 2021 года.

После волны возмущения со стороны предпринимателей власти создали рабочую группу по урегулированию ситуации. Бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов раскритиковал закон за недостаток экспертизы: по его словам, документ был одобрен без должной оценки регулирующего воздействия. Омбудсмен подчеркнул, что узнал об увеличении минимально допустимой площади с 20 до 50 кв.м. в день принятия законопроекта. Ранее он давал заключение в отношении федеральной нормы, которая касалась заведений меньше 20 "квадратов".