Прожиточный минимум в Москве за второй квартал вырос на 712 рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Москве по итогам II квартала 2020 года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 17 841 рубль против 17 129 рублей по итогам I квартала, говорится в постановлении столичного правительства.

Показатель вырос на 712 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличился с 19 544 до 20 361 рубля, пенсионеров - с 12 126 до 12 606 рублей, детей - с 14 812 до 15 450 рублей.

Величина прожиточного минимума в Москве устанавливается ежеквартально для начисления социальных выплат.