Минтранс предложил разрешить транзит "санкционки" через три порта РФ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ предложило включить Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивосток в перечень пограничных пунктов пропуска для транзита продовольствия через РФ, сообщает в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.

Издание напоминает, что сейчас пропуск санкционных продуктов, причем исключительно в целях транзита, разрешен только в 10 железнодорожных и 20 автомобильных пунктах, а через порты он пока вообще невозможен.

Включение портов в список пунктов пропуска позволит создать новый транзитный коридор мультимодальных поставок продовольствия из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион, он заменит неудобный и проходящий вне России маршрут через Суэцкий канал, появятся и другие транзитные направления, следует из пояснительной записки к проекту Минтранса. В ведомстве также полагают, что эта мера приведет к росту числа доставок на 14%.

"Трансконтейнер", по данным "Ведомостей", уже готов участвовать в перевозке производимой в Европе продукции в Китай, Южную Корею и Японию.

Издание напомнило, что сейчас грузоотправители при транзите санкционных товаров посуточно платят за навигационную пломбу, которая отслеживает движение груза и гарантирует его сохранность. Стоимость пломбы составляет 2,5 тыс. рублей в сутки, снять и наложить ее - около 1 тыс. рублей, говорится в тарификации Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП), "дочки" оператора "Платон". Источник "Ведомостей" отметил, что затраты грузоотправителей сократятся за счет более быстрого, чем пути в обход России, маршрута.

"Использование транспортной сети РФ по сравнению с обходными сухопутными маршрутами уменьшает затраты перевозчика на 25-30%. Экономию дают сокращение сроков поставки товаров на 2,5-4 суток, количества пересечений границы (два через РФ, 5-7 - на обходных маршрутах) и сопутствующих им расходов на топливо, зарплаты, амортизацию, оформление и перевод транспортной документации и другие расходы", - сказал изданию представитель ЦРЦП.

По его словам, маршрут через Россию позволит сэкономить до $5 тыс. с каждой перевозки.