Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Помощник президента РФ Максим Орешкин Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".

"Во-первых, Россия не отказывалась от цели войти в пятерку экономик. Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. С этой точки зрения можно сказать, что в этом году она (цель - ИФ) достигнута", - ответил он на вопрос, почему из новых национальных целей до 2030 года была исключена задача вхождения в пятерку крупнейших экономик (эта задача была в наццелях до 2024 года - ИФ).

"А дальше исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей позволит держаться в этой группе... Как ни странно, во многом этому помог кризис, на два года раньше мы достигли этой цели, поэтому она (цель - ИФ) из указа ушла, и Россия от нее не отказывалась", - пояснил Орешкин.

"У нас восстановление экономики после очень тяжелого кризиса, как и везде в мире, кризис в основном ударил во втором квартале. Кстати, интересный факт - Россия упала гораздо меньше европейских стран, США. У нас падение на пике даже с учетом снижения объемов добычи нефти было 8,5%. С тех пор экономика прошла уже первый этап восстановления, ситуация перестала ухудшаться, стабилизируется ситуация на рынке труда. Сейчас как раз мы входим в самую важную и сложную фазу восстановления, когда занятость нужно вернуть к тем уровням, которые были до кризиса", - отметил он.

"Здесь, в отличие от многих развитых стран, у нас инструментов больше. У нас, например, в отличие от Европы или Америки процентные ставки не находятся на нулевом уровне, то есть денежно-кредитная политика может стимулировать восстановление, бюджетная политика, которая сыграла очень важную роль во втором квартале", - сказал Орешкин.

"Сейчас осенью начнется фаза восстановления, важно ее поддержать, я считаю и уверен, что уже в следующем году мы можем вернуться к докризисным уровням и по занятости, и по выпуску. Это будет уже такая мощная история, чтобы дальше выходить на устойчивые темпы роста", - полагает помощник президента.

Указ Путина о национальных целях до 2030 года

Как сообщалось, в конце июля был опубликован указ президента РФ с новыми национальными целями до 2030 года (предыдущий указ устанавливал цели до 2024 года). В июльском указе главы государства нет цели вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира.

Цель в новом указе звучит так: "обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности".

В майском указе от 2018 года цель была сформулирована следующим образом: "вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов".

В 2018 году Россия занимала 6-е место по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС), немного уступая Германии, находившейся на пятом месте и довольно существенно опережая Индонезию, которая шла 7-й (при этом Индонезия в последние годы демонстрировала значительно более высокие темпы роста, чем РФ и реально угрожает в ближайшие годы потеснить Россию из пятерки крупнейших экономик).