Аналитики предупредили банки о потере 600 млрд рублей из-за реструктуризации кредитов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Продолжающаяся реструктуризация кредитов населению потребует от российских банков досоздания резервов и может привести к потерям около 600 млрд рублей, считает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Аналитики полагают, что это не сильно повлияет на нормативы достаточности капитала кредитных организаций, но затруднит выход из кризиса,

Правительство поддержало заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, разрешив им уходить на так называемые "кредитные каникулы". Банк России дал кредитным организациям временное право не создавать резервы для покрытия проблемной задолженности в рамках реструктуризации ссуд.

"Практика реструктуризации кредитов, включая предоставление кредитных каникул - первопричина отложенной реализации кредитных рисков и неумышленная маскировка имеющихся проблем с качеством розничных ссуд", - говорится в исследовании АКРА, посвященном розничному кредитованию.

Доля просроченной задолженности в совокупном розничном портфеле по банковской системе России в 2020 году составляет в среднем 4,6% (невысокий показатель) против 4,9% в 2019 году и 6,1% в 2018 году, что достигается, с одной стороны, за счет активного роста объема кредитования, а с другой - реструктуризацией кредитов в части отсрочки платежа.

По оценкам АКРА, сравнительно худшую картину реальности можно будет увидеть уже в четвертом квартале 2020 года, после истечения срока возможной подачи заемщиком требования о реструктуризации 30 сентября 2020 года, либо в начале 2021 года, если собственные программы будут продлены банками до конца текущего года.

Сейчас объем реструктурированных кредитов населению уже составляет 734 млрд рублей и, по ожиданиям АКРА, в ближайшее время продолжит увеличиваться, несмотря на замедление темпов роста (пик реструктуризаций прошел в апреле-мае текущего года). Согласно базовому прогнозу АКРА на 2020 год в отношении уровня безработицы (6,7% экономически активного населения) и изменения реальных располагаемых доходов населения (-6,4% г/г), вероятность скорого восстановления платежеспособности граждан невысока.

При отнесении всей реструктурированной задолженности к IV-V категориям качества может потребоваться доформирование резервов в объеме около 70% от суммы задолженности, полагает АКРА. Кроме того, дорезервировать придется и значительную часть просроченных более чем на 90 дней кредитов, доля которых в портфеле, по оценкам аналитиков, только с апреля по июль 2020 года выросла на 10-15% и превысила 5% (в среднем по системе).

"Установленный регулятором в настоящее время срок досоздания резервов - не позднее окончания первого полугодия 2021 года. По оценкам АКРА, необходимость досоздавать резервы по реструктурированной задолженности может привести к потерям около 600 млрд рублей (или около 5-6% всего капитала системы на 1 августа). Такой объем резервов не станет фактором существенного снижения нормативов достаточности капитала, однако затруднит прохождение и/или выход из кризиса ввиду необходимости досоздания резервов и по другим кредитным продуктам", - говорится в исследовании.

Давление на уровень нормативов также окажет требование регулятора к банкам признавать реструктурированными кредиты с изменением условий договоров (вследствие пандемии) с 1 января 2021 года.

В условиях экономического спада (по подсчетам АКРА, в 2020 году ВВП страны сократится на 4-4,5%) и достаточно низкой рентабельности операций (отчасти связанной с низкой процентной маржой) для этих целей может быть использован макропруденциальный буфер. Запас был накоплен банками за счет применения повышенных надбавок к коэффициентам риска по розничным кредитам, а также выполнения надбавок достаточности капитала и за системную значимость (по данным ЦБ, на 1 июля буфер составлял 5,6 трлн рублей, однако по системе он распределен неравномерно, что не может гарантировать отсутствие сложностей с дорезервированием у всех кредитных организаций).

АКРА провело анализ изменения с начала 2020 года доли резервов в розничном портфеле российских банков, принимая во внимание динамику норматива достаточности основного капитала Н1.2 - основного норматива достаточности капитала согласно методологии агентства. Для этого из 100 крупнейших по активам российских банков были отобраны кредитные организации с долей розничного портфеля в активах выше среднего уровня по системе (17,8%), а также банки с меньшей долей, но входящие в топ-30 по активам (ввиду наличия достаточно крупного розничного портфеля в масштабах системы).

Согласно результатам анализа, 50 банков, попавших в выборку, за семь месяцев 2020 года в целом не осуществляли резервные отчисления по портфелю кредитов физических лиц (их доля выросла лишь с 10% до 11% портфеля), при этом уровень достаточности капитала (преимущественно ввиду получения банками прибыли) увеличился с 10,6% до приемлемых 12,3% (средневзвешенные по объему розничного портфеля значения). Таким образом, в настоящее время банки еще не начали подготовку к реализации розничных кредитных рисков в части формирования резервов, которые, по ожиданиям АКРА, могут проявиться уже в четвертом квартале 2020 года.

АКРА по-прежнему не исключает возможного продления регуляторных мер поддержки российских банков, особенно в части поддержания нормативов на приемлемом уровне. "Кредитные риски, которые являются основными в классическом банкинге, все еще остаются повышенными (преимущественно в части розницы и МСП) и могут снизиться только в случае устойчивого восстановления экономики и отсутствия жестких карантинных мер, что напрямую зависит от возникновения второй волны пандемии в России и состояния нефтяного рынка", - говорится в исследовании.

АКРА считает, что в целом российская банковская система в хорошей форме подошла к кризису 2020 года, что является в значительной мере результатом осуществляемого пруденциального регулирования. "В этой связи мы не видим существенных рисков снижения финансовой устойчивости системы в случае реализации розничных кредитных рисков в конце 2020 года - начале 2021 года. Вместе с тем ряд (в том числе крупнейших) банков находится в несколько уязвимом положении, в связи с чем заинтересован в продлении мер поддержки. Однако не стоит исключать риск второй волны пандемии, которая может нанести повторный удар, но уже по ослабленной банковской системе", - отмечают аналитики.