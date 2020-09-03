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ЦБ спрогнозировал рост розничного кредитования банков до 9% по итогам года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Банк России прогнозирует рост розничного кредитного портфеля банков в 2020 году в пределах 9%, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Розничное кредитование также постепенно восстанавливается, после снижения в апреле и стагнации в мае темп роста в июне и июле вышел практически на докоронавирусный уровень. В отличие от 2019 года основной рост обеспечивает ипотека, в значительной степени благодаря льготным программам правительства. В июне на них пришлось около 40% всех ипотечных выдач", - сказала она.

По данным ЦБ, розничный кредитный портфель банков с начала года вырос на 6%, за тот же период прошлого года прирост составил 11%, но тогда основным драйвером роста выступали необеспеченные кредиты.

"По итогам 2020 года мы ожидаем, что рост розничного портфеля составит до 9%, при этом структура роста розничного кредитования - больше ипотеки и меньше необеспеченных кредитов - является положительным фактором", - сказала Набиуллина.

Банк России Эльвира Набиуллина

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