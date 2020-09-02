Новак заявил о восстановлении спроса на нефть до 90% от докризисного уровня

Полностью спрос восстановится в 2021 году, сказал министр энергетики

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть восстановился до 90% от докризисного уровня, 100% ожидается в 2021 году, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли РФ.

"Мы видим, что сейчас, начиная с мая месяца, спрос восстанавливается, как мировой спрос, так и спрос внутреннего рынка. Несмотря на то, что он восстанавливается, он не достиг тех показателей, которые были до кризиса", - отметил Новак.

"Что касается нефтяного спроса, то он восстановился примерно до уровня 90% по сравнению с тем, что было до кризиса. То есть вот эта кривая восстановления спроса до докризисных уровней - она будет в ближайшее время плавной. По многим оценкам, это 2021 год. Есть разные оценки - кто-то говорит первое полугодие, кто-то второе. Будем смотреть, многое зависит от того, как будет восстанавливаться экономика, ограничительные меры, которые сегодня снимаются постепенно, но в то же время существуют определенные риски", - сказал министр.

Новак также сообщил, что добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10% - до 510 млн тонн. "Понятно, что в этом году добыча будет ниже, чем в 2019 году. По нашим оценкам, исходя из графиков скоординированных действий, с мая месяца по июль месяц сокращение составило примерно 19%. Учитывая, что дальше у нас увеличение идет добычи постепенно, с августа по декабрь сокращение составит примерно 13,8% от плановых уровней, которые были на 2020 год", - сказал министр.

"Соответственно, по году мы ожидаем сокращение где-то на 10%, то есть до уровня около 510 млн тонн. Из этого надо исходить из формирования планов, в том числе и компаний, и планов формирования доходов субъектов Российской Федерации, инвестиционных программ и так далее", - продолжил глава Минэнерго.

"Что касается инвестиционных программ, конечно, мы в этом году так же увидим снижение. В прошлом году инвестиции составили примерно 1 трлн 400 млрд рублей в нефтяной отрасли. В этом году мы уже наблюдаем снижение и, скорее всего, будет ниже, но я не думаю, что существенно. По оценке министерства энергетики, в среднем по году снижение может составить до 20%, но хотя компании сами скажут и больше будет понимания", - отметил министр.