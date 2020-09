"Пессимистичные" главы компаний США продали в августе максимальный с 2015 г. объем акций

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Топ-менеджеры из США в прошлом месяце продали акции возглавляемых ими компаний на общую сумму около $6,7 млрд на фоне самого значительного за последние пять лет всплеска продаж вследствие рекордного ралли на рынке, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Smart Insider.

Объем продаж в долларовом выражении, которые совершили на рынке в августе 1 042 руководителей, главных финансовых директоров и директоров компаний, оказался больше, чем за любой месяц с ноября 2015 года. При этом число топ-менеджеров, продававших акции, стало максимальным с августа 2018 года.

Как отмечает издание, эти сделки свидетельствуют о том, что инсайдеры воспользовались стремительным ростом цен на акции в США после падения до минимумов в марте, когда пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ударила по мировым рынкам капитала.

"Руководители компаний были гораздо более пессимистичны в своих прогнозах, нежели инвесторы, - отмечает Макс Гохман, глава отдела распределения активов Pacific Life Fund Advisors. - Если вам кажется, что ваше будущее туманно, но ваши акции стремительно растут, тогда есть смысл продавать".

Наиболее активными продавцами в августе выступили основатели американского промышленного конгломерата Danaher Corp. Стивен Рейлс и его брат Митчелл, которые избавились от акций в Fortive Group, вышедшей из-под контроля Danaher в 2016 году, примерно на $1 млрд. Стивен заработал $606 млн, а Митчелл - $363 млн. Акции Fortive поднялись в цене примерно на три четверти с мартовских минимумов.

Лесли Векснер, основатель американской L Brands Inc., владеющей сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, продал бумаги своей компании на $89 млн. Котировки акций L Brands выросли более чем втрое с начала ралли. Представители Fortive и L Brands не ответили на запросы FT о комментарии.

Три крупнейшие инсайдерские продажи августа являются результатом того, что хедж-фонд Trian Partners сократил свои доли в компаниях Mondelez International Inc., General Electric Co. и Procter & Gamble Co. Общий объем сделок составил $409 млн, и, по данным FT, они были включены в список инсайдерских продаж, поскольку руководители Trian Питер Мэй, Нельсон Пельтц и Эд Гарден заседают в правлениях соответствующих компаний.