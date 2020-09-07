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ЗВР Белоруссии за "протестный" август снизились на рекордные $1,4 млрд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 сентября 2020 года составили $7 млрд 457,8 млн, говорится в сообщении Национального банка (НББ).

За январь-август они уменьшились на 20,7%, или более чем на $1,94 млрд. В том числе в августе отмечено рекордное снижение ЗВР - на $1 млрд 399,6 млн, или на 15,8% после роста в июле на $61,8 млн (на 0,7%).

До этого наибольшее по объемам снижение золотовалютных резервов страны было зафиксировано в марте текущего года - на $1,02 млрд.

НББ объяснил резкое снижение ЗВР в прошлом месяце продажей валюты на бирже, что, как правило, происходит в рамках валютных интервенций для поддержания обменного курса белорусского рубля. На долю погашения внешних обязательств пришлось только четверть от общей суммы снижения ЗВР.

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". При этом правительством и НББ республики исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $351,7 млн", - говорится в сообщении.

С учетом исполнения внешних обязательств в минувшем месяце общий объем выплат по внешним долгам с начала года превысил $2,75 млрд.

"Поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также поступление иностранной валюты в бюджет", - отмечается в пресс-релизе.

В 2019 году ЗВР Белоруссии выросли на 31,2% - до рекордных $9,4 млрд (2,7 месяца импорта) на фоне исполнения обязательств в иностранной валюте на $4,2 млрд. Основным источником роста стала покупка инвалюты на внутреннем рынке.

В соответствии с целевым прогнозом денежно-кредитной политики на 2020 год, ЗВР страны к концу года должны составить не менее $7,3 млрд с учетом планового исполнения обязательств на $4,3 млрд.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Белоруссия НББ

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