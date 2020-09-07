Сбербанк нарастил в августе чистую прибыль по РСБУ на 4%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России в августе нарастил чистую прибыль по РСБУ на 4% по сравнению с августом 2019 года, до 76,6 млрд рублей, говорится материалах кредитной организации.

За январь-август банк заработал 479,7 млрд рублей чистой прибыли, что на 19,1% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

Чистый процентный доход за январь-август вырос на 13,5% относительно 8 месяцев 2019 года и составил 933 млрд рублей. "Данный рост поддерживался снижением стоимости фондирования и понижением ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов с начала года, а также ростом кредитования", - говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Чистый комиссионный доход за тот же период увеличился на 9,1%, до 318,9 млрд рублей. Банк объясняет это восстановлением активности по банковским картам и ростом расчетных операций, а также ростом доходов по операциям клиентов на финрынках и дохода по банковским гарантиям.

Расходы по совокупным резервам за январь-август составили 441,4 млрд рублей, что почти в 5 раз больше показателя годом ранее (88,7 млрд рублей). Рост объема резервов Сбербанк объясняет "макроэкономическим шоком, вызванным пандемией COVID-19".

"Ослабление рубля по отношению к основным валютам в течение месяца привело к досозданию резервов по валютным кредитам на 10 млрд рублей без ухудшения качества по ним. Этот эффект компенсируется соответствующей положительной переоценкой в составе торгового дохода и не влияет на финансовый результат банка", - отмечается в пресс-релизе.

Базовый и основной капиталы за август увеличились на 12 млрд рублей - до 4,003 трлн рублей. Совокупный собственный капитал за месяц вырос на 59 млрд рублей - до 4,704 трлн рублей. "При этом отрицательное влияние на динамику капитала оказали переоценка ценных бумаг, а также снижение учитываемой в капитале прибыли за счет применения правил расчета капитала, установленных положением Банка России N646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")", - поясняет банк.