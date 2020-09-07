АО смогут сэкономить на информировании "пропавших" акционеров и выплате им дивидендов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает разрешить акционерным обществам (АО) приостанавливать отправку документации и выплату дивидендов своим миноритарным акционерам, если до этого два года подряд и то, и другое возвращалось обратно. Такой законопроект направлен на согласование в Минфин и Банк России, рассказал "Интерфаксу" замминистра экономического развития Илья Торосов.

Минэкономразвития со ссылкой на данные с сайтов регистраторов в пояснительной записке к проекту указывает, что "большое количество акционеров организаций, реестры которых ведут соответствующие регистраторы, относятся к категории "потерянных" акционеров". "По различным данным около 6 млн граждан России в настоящее время можно отнести к категории потерянных акционеров", - пишет министерство.

Поскольку эмитенты "несут большие расходы" на направление информации таким акционерам и на выплату дивидендов почтовым переводом, Минэкономразвития предлагает законодательно сократить их расходы на эти действия.

По словам Торосова, законопроект представляет собой первый шаг на пути решения давно назревшей проблемы "потерянных" акционеров, появившейся еще после приватизационных процессов начала 1990-х годов. "Его нормы позволят значительно сократить издержки бизнеса, связанные с направлением корреспонденции и дивидендов "потерянным" акционерам, но при этом будут обеспечивать функционирование механизма, направленного на защиту прав миноритарных акционеров", - считает Торосов.

Минэкономразвития предлагает закрепить в законе об акционерных обществах право эмитентов приостанавливать выплаты дивидендов и направление документации. Это будет возможно, если в течение двух лет подряд неполученные бюллетени для голосования на собраниях акционеров, сообщения об их проведении, иная информация, а также дивиденды, выплаченные путем почтового перевода по адресу граждан либо на банковские счета, возвращались в АО. Дополнительное условие: между датами общих собраний акционеров было не менее трех календарных месяцев. Кроме того, такое временное "поражение в правах" будет допустимо лишь в отношении владельцев не более 2% голосующих акций, а в совокупности на "пропавших" акционеров должно приходиться не более 10% голосующих акций.

Согласно проекту, АО должно будет размещать на своем сайте данные о количестве акционеров, которым оно приостановило направление корреспонденции и выплату дивидендов, а также информацию о необходимых действиях для возобновления их получения. Приостановка снимается с даты получения регистратором актуализированной информации от акционеров.

После актуализации данных акционеры смогут потребовать выплатить им невостребованные дивиденды в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок не будет определен уставом АО.

Также Минэкономразвития предлагает постепенно отказаться от выплаты дивидендов через почтовые переводы, отдав приоритет выплатам на банковские счета акционеров-граждан. По поводу срока этой реформы в документе есть два положения. С одной стороны, говорится, что в уставе АО с 31 января 2024 года может быть предусмотрена возможность выплаты дивидендов акционерам-физлицам почтовым переводом, если нет данных о счетах. С другой стороны, другая норма законопроекта, предусматривает право АО сразу отказаться от направления дивидендов почтовым переводом c момента опубликования закона (пункт 8 статьи 42 закона об АО).

"Конечно, при введении такого рода нормы обязателен переходный период, чтобы у тех физлиц, которые сейчас получают дивиденды путем почтового перевода, было время узнать о таком изменении и сообщить регистратору свои банковские реквизиты", - говорит директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. По его мнению, скорее всего, у разработчиков законопроекта все-таки была идея ввести переходный период. "Теперь главное, чтобы до принятия законопроекта его успели поправить и ввести переходный период и для самой нормы об отказе от направления дивидендов почтовым переводом", - считает он.

В целом же предлагаемое регулирование представляется обоснованным и взвешенным, считает Спирин. "Основная цель законопроекта - позволить перестать направлять бумажные документы и дивиденды почтовым переводом тем лицам, которые их в течение длительного времени не получали у себя на почте. Что избавит многие компании от лишних и неоправданных расходов. При этом в нем есть механизм восстановления такого направления, если соответствующие лица свои почтовые данные обновят", - говорит он.

Законопроект разработан во исполнение плана мероприятий "Трансформация делового климата", утвержденного распоряжением правительства РФ от 2 июля 2020 года.