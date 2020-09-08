Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками, отыгрывающими потери прошлой недели. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,4%, при этом лидируют в росте акции Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2943,11 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1223,03 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 75,87 рубля (+0,1 рубля), золото - $1939 за тройскую унцию (+0,2%).

Подорожали акции Polymetal (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,5% "префы"), ММК (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Россетей" (+0,5%), банка ВТБ (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%, до 0,728 рубля), "Роснефти" (+0,1%).

Совет директоров "РусГидро" рекомендовал направить на дивиденды за 2019 год 0,03568 руб. на акцию, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Подешевели акции UC Rusal (-0,5%), МТС (-0,2%), НЛМК (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, подешевевшая нефть после сообщений о снижении Саудовской Аравией цен на сырье с поставкой в октябре остается фактором давления на котировки акций компаний нефтегазового сектора; геополитические и санкционные риски также негативно влияют на спрос.

Тем не менее, данные технического анализа пока не дают оснований для выхода из консолидации по индексу РТС. Заявление президента США Дональда Трампа о планах по сокращению экономических связей с Китаем потенциально может повысить волатильность на рынках акций в краткосрочной перспективе. На валютном рынке курс рубля по-прежнему находится под давлением неблагоприятной динамики цен на нефть и санкционных рисков, в течение дня не исключена возможность повторного "тестирования" отметки 76 руб., считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в конце прошлой недели рынки оказались под давлением волны фиксации прибыли по "длинным" позициям в основном в перегретых бумагах технологического сектора. Негативные настроения перекинулись и на другие рынки, несмотря на хорошую макроэкономическую статистику, показавшую продолжение восстановления деловой активности в большинстве стран, а также снижение безработицы в США.

Начало текущей недели проходит под знаком восстановления рынков. Несмотря на отсутствие важной макроэкономической статистики, которая могла бы поддержать ожидания инвесторов относительно темпов восстановления мировой экономики, покупки преобладают, что позволяет широкому спектру индексов отыгрывать потери.

Индекс МосБиржи после утреннего роста может перейти к боковому движению, а ближе к вечеру, в ожидании возвращения на рынки американских игроков, активность инвесторов и волатильность начнут нарастать. Тем не менее, отсутствие важной макроэкономической статистики не даст поводов мировым рынкам для существенного направленного движения. В результате индекс МосБиржи во вторник удержит позиции в диапазоне 2900-2950 пунктов.

В США накануне биржи были закрыты в связи с празднованием Дня труда.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем. По словам Трампа, США "теряют миллиарды долларов" на экономическом сотрудничестве с Китаем, "и если бы мы не вели бизнес с ними, мы бы не потеряли миллиарды". Он также повторил то, о чем неоднократно говорил ранее: "Если Байден победит, победит Китай, потому что Китай будет владеть нашей страной".

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,6%).

Экономика Японии во втором квартале 2020 года сократилась на 7,9% относительно предыдущего квартала на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют окончательные официальные данные. Снижение ВВП было отмечено по итогам третьего квартала подряд и стало рекордным. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение японского ВВП в апреле-июне на 8,1%, сообщает Trading Economics. Предварительные данные показали снижение на 7,8%. В годовом выражении ВВП Японии во втором квартале рухнул на рекордные 28,1% при ожидавшемся экспертами падении на 28,6%.

Участники рынков продолжают следить за развитием геополитической ситуации на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем.

Во вторник должны возобновиться переговоры Великобритании и ЕС, однако, как указывают европейские СМИ, между сторонами существует ряд разногласий. Европейский союз сделает все, чтобы заключить соглашения с Великобританией об отношениях с ней после Brexit, но также готов к варианту, если такого соглашения не будет, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Даниел Ферри.

Ранее в понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Великобритания выполнит соглашение о выходе, которое является предварительным условием для любого решения о будущих отношениях между ней и ЕС.

Нефть во вторник остается под давлением продавцов на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 7 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $41,84 за баррель (-0,4% и -1,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $38,88 за баррель (-2,2% к уровню пятницы).

Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть, - завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.