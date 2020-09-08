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Индекс РТС обновил минимум с конца мая

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, во вторник откатился ниже рубежа 1200 пунктов, обновив минимум с конца мая на фоне упавших цен на нефть и негативной динамики внешних фондовых площадок.

К 14:45 индекс РТС упал до 1193,08 пункта (-2,1%), индекс МосБиржи - до 2895,13 пункта (-1,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1% во главе с бумагами "Яндекса" (-3,1%), Polymetal (-2,9%) и "Газпрома" (-2,5%).

Доллар вырос до 76,49 рубля (+0,72 рубля), золото просело до $1918,3 за тройскую унцию (-0,8%).

Европейские индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,4-1,7%, проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,2%), нефть Brent подешевела до $40,38 за баррель (-3,9%).

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