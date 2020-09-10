Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:41Заразились
на 10.09В России 1 046 370+5 363В мире 27 863 733+292 991

ЦБ не увидел особенных последствий от текущих колебаний курса рубля

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Банк России не видит особенных последствий для экономики и финансового рынка от текущих колебаний курса рубля, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции в четверг.

"Курс у нас плавающий, сейчас он продолжает колебаться в том диапазоне, который мы наблюдали в течение последних шести месяцев, и в целом кумулятивное ослабление рубля за последние 12 месяцев не сильно отличается, даже, наверно, меньше того, которое произошло в 2018 году. Опять же с точки зрения каких-то особенных последствий от этого для экономики или для финансовой системы, мы их не видим", - сказал Заботкин.

При этом ЦБ, безусловно, следит за динамикой курса из-за определенного переноса этого эффекта в краткосрочную инфляцию, добавил он.

В целом Банк России оценивает эффект переноса курса рубля при его ослаблении в инфляцию в 0,1 процентного пункта, то есть снижение курса рубля на 10% прибавляет инфляции 1 процентный пункт. "За последние годы эффект переноса снижался, и сейчас при умеренных движениях курса он составляет 0,06-0,07 процентного пункта", - отметил зампред.

ЦБ также не видит проблем и в текущей волатильности цен на нефть. "Колебания на рынке нефти несколько усилились последнее время. Сейчас цена нефти находится в районе $40. Это примерно уровни июня, мы еще далеки от тех минимальных значений, которые на рынке были в апреле и в начале мая. Хочу напомнить, что даже в тех условиях была обеспечена и финансовая стабильность, и перенос этого внешнего шока в инфляцию оказался весьма сдержанным", - подчеркнул Заботкин.

ЦБ РФ Алексей Заботкин

Новости

Онлайн-торговля впервые превысила 10% от оборота ритейла в РФ

Экономический кризис

"Газпром" задумался о сокращении инвестпрограммы по головной компании

Росприроднадзор подал иск к "Норникелю" на 148 млрд руб.

Росприроднадзор подал иск к "Норникелю" на 148 млрд руб.

Что случилось этой ночью: четверг, 10 сентября

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Рубль вечером продолжил активно дорожать к доллару и евро

Крупнейшие пивовары выступили против введения маркировки пива в РФ

Экономический кризис

LVMH отказалась от покупки Tiffany

LVMH отказалась от покупки Tiffany
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');