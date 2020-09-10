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Ипотечные ставки в США упали до рекордного минимума в 9-й раз в 2020г.

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость ипотечного кредитования в США обновила исторические минимумы в девятый раз с начала текущего года.

Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке на текущей неделе опустилась до 2,86% по сравнению с 2,93% годовых в прошлый четверг, 3 сентября, говорится в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Год назад ставка находилась на отметке 3,56% годовых. Нынешний уровень является самым низким с начала ведения расчетов в 1971 году.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 2,37% по сравнению с 2,42% неделей ранее и 3,09% на ту же дату прошлого года, пятилетние - под 3,11% годовых против соответственно 2,93% и 3,36%.

Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой. Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 компаний, предоставляющих ипотечные кредиты, по всей стране.

"Ипотечные ставки достигли еще одного рекордного минимума из-за замедления восстановления экономики в конце лета", - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

В начале этой неделе все три основных американских фондовых индекса продемонстрировали существенное падение вслед за распродажей акций технологических компаний.

"Сегодняшний отчет Freddie Mac показал, что ставки по 30-летней ипотеке снизились из-за того, что инвесторы после сильного падения фондового рынка ушли из него и предпочли относительно более безопасные облигации", - полагает старший экономист Realtor.com Джордж Ратиу. - Низкие процентные ставки продолжают создавать сильный попутный ветер для рынков недвижимости, стимулируя спрос".

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций. Доходность 10-летних US Treasuries находится сейчас около 0,708% годовых по сравнению с 0,721% в конце прошлой недели.

Средняя ставка по 30-летней ипотеке в 2019 году составляла 3,9% годовых (один из самых низких показателей за последние полвека) по сравнению с 4,54% годом ранее.

США Freddie Mac

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