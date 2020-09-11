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Лукашенко подтвердил курс на отказ от рыночных реформ в Белоруссии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил критическое отношение к внедрению рыночных реформ в экономике страны.

"К месту сегодня говорить об экономической теории. Но этот вопрос я хотел бы перевести в плоскость реформ. Почему реформ? Потому что все альтернативщики совсем недавно кричали - реформы, реформы...", - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с учеными в академии наук. Президента цитирует госагентство БелТА.

По его словам, он критически относится к "крикунам", которые твердят о приватизации крупных белорусских машиностроительных предприятий. "Вспомните, что было четверть века назад, и что мы имеем теперь. Я тогда еще предлагал - давайте, не будем ничего ломать, ведь мы стоим на плечах гигантов. И надо развивать то, что есть. У нас есть МАЗ, БЕЛАЗ, развивающееся сельское хозяйство", - отметил Лукашенко.

"При нынешней власти, конечно же, мы будем идти своим путем, как шли четверть века, и реформировать нашу экономику", - сказал президент.

"Я думаю, всем понятны основные направления развития нашей экономики, не хочу вдаваться в эту дискуссию, она будет носить скорее практический характер, нежели теоретический", - отметил Лукашенко.

Комментируя текущую ситуацию в экономике, он напомнил о ситуации в Белоруссии после распада Советского Союза. "Поэтому я философски смотрю на сегодняшние события, видя изнутри то, что происходит. Нет никакой катастрофы", - заявил Лукашенко.

"Ничего не надо ломать, а надо развивать существующее. Мы правильный избрали курс, и у нас есть школы развития - в сельском хозяйстве, в машиностроении. Давайте здесь будем развиваться", - сказал президент.

Александр Лукашенко Белоруссия

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