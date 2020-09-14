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ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9%

ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9%
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Реальный ВВП стран G20 во втором квартале 2020 года упал на беспрецедентные за время ведения расчетов 6,9% относительно предыдущих трех месяцев на фоне ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Это падение оказалось существенно выше, чем в первом квартале 2009 года, когда экономика сократилась на 1,6% на пике глобального финансового кризиса.

В первом квартале 2020 года ВВП в странах G20 снизился на 3,5% по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года.

В странах, входящих в ОЭСР, экономика сократилась в апреле-июне на беспрецедентные 10,6% после снижения на 1,9% в предыдущие три месяца.

Среди стран "двадцатки" единственным государством, зафиксировавшим рост ВВП во втором квартале, стал Китай. Его экономика выросла на 11,5%, что отражает более раннее начало пандемии в стране и последующее восстановление, говорится в сообщении ОЭСР.

Наиболее существенный спад ВВП отмечен в Индии - на 25,2%, следом идет Великобритания, экономика которой упала на 20,4%.

Кроме того, значительное сокращение было зафиксировано в Мексике (на 17,1%), ЮАР (на 16,4%), Франции (на 13,8%), Италии (на 12,8%), Канаде (на 11,5%), Турции (на 11%), Бразилии (на 9,7%), Германии (также на 9,7%), США (на 9,1%), Японии (на 7,9%), Австралии (на 7%) и Индонезии (на 6,9%).

В Южной Корее и России снижение ВВП было менее существенным - на 3,2% в обеих странах.

Экономика Европейского союза во втором квартале уменьшилась на 11,4%, еврозоны - на 11,8%.

Падение ВВП в странах G20 во втором квартале относительно аналогичного периода 2019 года составило 9,1% после снижения на 1,7% в предыдущие три месяца. Наиболее существенный спад продемонстрировала Индия (на 23,5%), тогда как в Китае отмечен рост (на 3,2%).

В ОЭСР ВВП сократился на 11,7% в годовом выражении после снижения на 0,9% в первом квартале.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. Сейчас в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

G20 Китай Индия Великобритания

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