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Благосостояние американцев во II квартале достигло исторического пика

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США достигла рекордного значения на фоне возобновившегося роста фондового рынка и принятых мер поддержки экономики.

Экономический кризис

По итогам этого квартала показатель благосостояния подскочил на 6,8%, до $118,96 трлн, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС). Это примерно на $380 млрд больше, чем на конец 2019 года, до пандемии коронавируса.

Экономисты говорят, что американская экономика и рынок труда восстанавливаются быстрее, чем ожидалось, после спада, обусловленного пандемией и связанными с ней ограничениями. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидают роста ВВП США в третьем квартале на 23,9% после падения на рекордные 31,7% в пересчете на годовые темпы во втором квартале.

В то же время объем задолженности вырос рекордными темпами во втором квартале, подскочив на 25,3%, до $59,3 трлн. Предыдущий рекордный подъем - на 19,25% - был зафиксирован в 1985 году.

Долги федерального правительства выросли на рекордные 58,9%, до $22,58 трлн. Задолженность домохозяйств увеличилась на 0,5%, при этом потребительские кредиты снизились на 6,6%, а ипотечные обязательства выросли на 3%.

Долги бизнеса увеличились на 14% по сравнению с рекордным подъемом на 18,4% в первом квартале.

Американцы против локдауна

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