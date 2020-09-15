Выпуск легковых авто в России упал в августе на 30%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в России вернулось к падению после небольшого роста в июле: в августе 2020 года их выпуск рухнул на 30% в годовом выражении, в январе-августе - на 30,1%, следует из сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстата). В августе в РФ произведено 83 тыс. автомобилей (-27,1% к июлю текущего года), по итогам 8 месяцев - 706 тыс. шт.

Производство грузовиков, по данным Росстата, в августе снизилось на 4,2% относительно августа 2019 г. К июлю текущего года показатель прибавил 13,7%. За 8 месяцев 2020 г. производство упало на 19%, до 76,9 тыс. шт.

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в августе рухнул на 20,7% к августу прошлого года, до 900 шт. При этом к июлю 2020 г. производство подросло на 3,7%. По итогам 8 месяцев выпуск сократился на 9,6%, за этот период произведено 8,4 тыс. автобусов.

К падению после июльского роста вернулся и выпуск двигателей внутреннего сгорания для автомобилей. В августе 2020 г. их было выпущено на 37,7% меньше, чем годом ранее - 18 тыс. шт. По сравнению с июлем текущего года падение составило 35,1%. По итогам 8 месяцев года производство сократилось на 16,8%, до 176 тыс. шт.

Выпуск автомобильных кузовов в августе 2020 г. рухнул в годовом выражении на 75,5%, к июлю текущего года - на 31,1%. В августе их было произведено всего 2,6 тыс. шт., по итогам 8 месяцев - 16,2 тыс. шт. (-89,8% г/г).