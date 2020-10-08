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Сотрудникам "АвтоВАЗа" индексируют зарплату с 1 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сотрудникам АО "АвтоВАЗ" проиндексируют зарплаты на 3,5% с 1 октября, сообщается в официальной группе предприятия в соцсетях. Такой приказ подписал президент компании Ив Каракатзанис.

Экономический кризис

6 октября "АвтоВАЗ" сообщил о планах ввести с января на полгода четырехдневную рабочую неделю. Предприятие сослалось на негативный прогноз для российского авторынка.

В 2020 году "АвтоВАЗ" из-за коронавируса останавливал конвейеры с 30 марта по 3 апреля на период нерабочих дней. С 6 апреля работу возобновили отдельные подразделения компании, с 13 апреля производство вернулось в строй. С 29 апреля по 17 мая выпуск автомобилей на "АвтоВАЗе" приостанавливался из-за праздников и планового корпоративного отпуска, включая 4 дня простоя - с 12 по 15 мая.

С 27 июля по 16 августа "АвтоВАЗ" находился в плановом корпоративном отпуске, а после него возобновил работу в две смены вместо трех, которые ранее были введены из-за распространения COVID-19. Производство Lada 4х4 возобновило работу, как и ранее, в одну смену.

Руководство завода намеревалось ввести 4-дневную рабочую неделю еще с 31 августа 2020 года по 28 февраля 2021 года, но затем отказалось от этих планов на фоне поступившего госзаказа на 15 тыс. автомобилей Lada.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили семейства Lada 4x4 на производственной линии СКП, на линии СКП Kalina производятся Lada Granta и автомобили бренда Datsun (производство Lada Kalina прекращено в 2018 году, выпуск Datsun будет свернут до 2021 г.), на линии B0 производятся Lada Xray и Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan.

Хроника 27 января – 08 октября 2020 годаЭкономический кризис
АвтоВАЗ коронавирус

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