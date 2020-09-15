Apple представила новые модели умных часов

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Корпорация Apple на презентации в штаб-квартире в Купертино представила новые модели "умных часов" Apple Watch.

В частности, корпорация показала обновленные Apple Watch Series 6. Одной из главных их способностей будет способность отслеживать насыщение крови кислородом. Это займет около 15 секунд. Пользователи смогут отслеживать свое состояние здоровье и получать оповещения в случае каких-либо проблем.

Apple также сотрудничает с учеными, изучающими природу таких заболеваний, как астма и COVID-19. Разработчики надеются, что удастся использовать данные о низкой насыщенности крови кислородом в качестве признака коронавируса.

Новые часы будут доступны в золотом, синем, серо-черном и красном цветах. Их стоимость в США составит $399.

Также были презентованы Apple Watch SE - своего рода бюджетная версия Apple Watch Series 6. Эконом-версия выполнена в таком же дизайне, но функционал соответствует старым версиям, хотя эти смарт-часы также умеют отслеживать кислород в крови.

Их цена в США составит $279.

А также Apple создал новый фитнес-сервис Apple Fitness+. Он работает на базе умных часов компании и предоставляет пользователям возможность заниматься по разным комплексам упражнений под руководством "тренеров мирового класса" под саундтреки Apple Music.