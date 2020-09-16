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Правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетку

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду одобрило законопроект "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня правительство одобрило федеральный бюджет", - сказала она на открытии нового корпуса клинического госпиталя "Лапино-2".

Дефицит бюджета РФ, как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства, составит 4,4% ВВП в 2020 году, 2,4% ВВП в 2021 году и около 1% ВВП с 2022 года. Объем заимствований в 2021 году будет увеличен по сравнению с предыдущими планами на 875 млрд рублей. Уровень госдолга в последующие годы будет составлять около 20% ВВП.

Ранее сообщалось со ссылкой на источники, что доходы бюджета в следующем году ожидаются в размере 18,745 трлн рублей, расходы - 21,501 трлн рублей, в 2022 году - 20,63 трлн рублей и 21,88 трлн рублей соответственно. В 2023 году доходы ожидаются в размере 22,253 трлн рублей, расходы - 23,666 трлн рублей.

Валовый объем заимствований РФ в 2021 году может составить 3,822 трлн рублей, погашение - около 1 трлн рублей, чистое привлечение - около 2,7 трлн рублей.

Поправки в Бюджетный кодекс

В комплекте с проектом бюджета идут поправки в Бюджетный кодекс (БК) РФ, которые устанавливают особенности исполнения бюджета в 2021 году. В частности, они повышают предельный общий объем расходов на 2021 год на 875 млрд рублей за счет увеличения объема средств, ранее составлявших Фонд развития - с 585 млрд рублей до 1,460 трлн рублей увеличивается расчетный объем расходов, который учитывается при формировании общего объема расходов бюджета на год.

Ранее сумма в 585 млрд рублей ежегодно являлась Фондом развития, однако в текущем году из БК убрали статью 179.5 "Фонд развития". Поправками сумма в 585 млрд рублей увеличивается только в 2021 году, в 2022 и 2023 годах она остается прежней.

Это, как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер по восстановлению экономики и реальных доходов.

Также на 2021 год при прогнозировании и расчете нефтегазовых доходов бюджета будут использоваться прогнозы добычи и переработки нефти и экспорта, указанные в прогнозе социально-экономического развития РФ, который лег в основу прогноза доходов, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на 2020-2022 годы.

С 2022 года предельные расходы будут определяться в соответствии с "бюджетными правилами".

Помимо этого, устанавливается, что средства Фонда национального состояния (ФНБ) в размере не более 1% ВВП в 2021 году могут быть использованы на покрытие дефицита федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда РФ и софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, если средняя цена на Urals за месяц опустится ниже базовой цены на нефть ($43,25 в 2021 году).

Законопроектом продлеваются на год положения, позволяющие замещать внутренними или внешними заимствованиями другие источники финансирования дефицита, в случае необходимости делать это с превышением верхнего предела внутреннего или внешнего долга. Это условие распространяется и на предоставление госгарантий.

Татьяна Голикова Антон Силуанов

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