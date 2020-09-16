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Силуанов заявил о будущем уменьшении дефицита бюджета с 4,4% ВВП в 2020 г.

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ после достижения уровня 4,4% ВВП в 2020 году будет снижаться и выйдет на траекторию около 1% ВВП с 2022 года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства в среду.

"В переходный период 2021 года у нас сохраняется еще повышенный объем расходов и повышенный объем дефицита бюджета. Мы будем увеличивать объем заимствований в следующем году сверх тех параметров и ориентиров на 875 млрд рублей в целях компенсации выпадающих нефтегазовых и ненефтегазовых доходов. Кроме того, с учетом увеличения государственных заимствований в переходный период увеличим объем государственного долга в 2021-2022 годах до уровня 20% ВВП", - сказал он.

Сохранение динамики госдолга около этого уровня - порядка 20% ВВП - важно с точки зрения оценки страновых рисков и уровня долгосрочных процентных ставок в экономике. Краткосрочный рост заимствований бюджетного сектора допустим в период спада, отметил министр.

В то же время по мере восстановления спроса частного сектора наращивание госзаимствований может привести к вытеснению частных инвестиций и снижению доступности финансовых средств для частного сектора.

В связи с этим, отметил Силуанов, предусматривается постепенное сокращение объема дефицита бюджета. "С 4,4% ВВП в текущем году до 2,4% ВВП в следующем году, и мы выйдем на траекторию около 1% ВВП с 2022 года и далее", - подчеркнул он.

Антон Силуанов Минфин РФ

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