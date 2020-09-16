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Бумаги Mail.ru, Petropavlovsk, Qiwi и "Россетей" будут торговаться в вечернюю сессию на Мосбирже

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа с 21 сентября увеличивает число инструментов, доступных в вечернюю торговую сессию на рынке акций: к вечерним торгам будут допущены глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group, обыкновенные акции Petropavlovsk, депозитарные расписки Qiwi и обыкновенные акции ПАО "Российские сети", говорится в сообщении биржи.

Допуск новых инструментов связан с включением с 18 сентября этих бумаг в базу расчета основных индексов Московской биржи - индекса МосБиржи и индекса РТС.

С 22 июня на рынке акций Московской биржи в дополнение к основной торговой сессии, которая проходит в период с 10:00 до 18:50, стала доступна вечерняя торговая сессия с 19:00 до 23:50. Таким образом, суммарно продолжительность торгов на рынке акций в день составила 13 часов 40 минут. На первом этапе для торгов вечером инвесторам были доступны 25 бумаг из индекса МосБиржи. С 3 августа количество ценных бумаг, допущенных к торгам на вечерней сессии, увеличилось до 38, что полностью соответствует базе расчета основных индексов.

"С 24 августа на вечерней сессии начали торговаться акции иностранных эмитентов. Количество ценных бумаг, входящих в базу расчета индекса МосБиржи, является плавающим. Сейчас в нее входят 38 ценных бумаг, с 18 сентября 2020 года их число будет увеличено до 42 акций. Таким образом, на вечерних торгах будут доступны 62 ценные бумаги", - говорится в сообщении биржи.

рынок акций Mail.ru Petropavlovsk Qiwi Россети

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