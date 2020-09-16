Рынок акций РФ в среду просел во главе с "Татнефтью"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду просел на фоне известий о планах Минфина увеличить налоги для экспортеров для пополнения госбюджета, индекс МосБиржи опустился к 2975 пунктам во главе с бумагами "Татнефти", в то время как откат сдерживался подорожавшей нефтью на статистике о запасах сырья в США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2975,01 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1251,86 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,3%.

Доллар просел до 74,87 рубля (-0,13 рубля), золото выросло до $1977 за тройскую унцию (+0,6%).

Подешевели акции "Татнефти" (-4,3% и -5,1% "префы"), "Мечела" (-2,5% и -2,4% "префы"), "ММК" (-2,1%), "Норникеля" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,4% "префы"), "Россетей" (-1,2%), UC Rusal (-1,2%), "Яндекса" (-1,1%), банка ВТБ (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Роснефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции "Московской Ббржи" (+4,3%), ПАО "Полюс" (+2,9%), АФК "Система" (+1,7%), Polymetal (+1,3%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,285 млрд рублей (из них 12,912 млрд рублей пришлось на "Норникель" и 8,499 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила в среду, что Минфин РФ в очередной раз вернулся к идее повышения НДПИ для экспортеров - на этот раз не угля, а химической и металлургической продукции, надеясь частично восполнить за счет него выпадающие на фоне эпидемии коронавируса доходы бюджета. Компании, рентабельности которых угрожает идея Минфина, лоббируют отказ от этой инициативы, отмечает издание.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду, что проблемы, стоящие перед страной, должны решаться не только за счет нефтяной отрасли, участие в этом должны принимать все доходные отрасли.

Минфин предлагает со следующего года отменить налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс (НК) в части корректировки НДД, с которыми ознакомился "Интерфакс". Одним из крупнейших пользователей льготой является "Татнефть", также льготой пользуются "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть", следует из отчетов компаний.

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2020 году упадут на 6,6%, восстановление в 2021 году не будем быстрым, в том числе из-за оптимизации бюджетных расходов на инвестиции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, представляя в среду уточненный макропрогноз.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, попытка рынка акций подрасти была пресечена новостями об инициативах Минфина, который с 2021 года хочет повысить в 3,5 раза налог на добычу некоторых удобрений, руд и цветных металлов. Объединение "Русская сталь" оценивает рост налоговой нагрузки в отрасли на 90 млрд рублей, что приведет к существенному падению конкурентоспособности продукции российских сталеваров. Добыча алмазов, угля и золота в проекте изменения в налоговое законодательство не включены.

Рубль укрепил свои позиции, пользуясь поддержкой нефти и высоким спросом на ОФЗ. Европейские индексы акций начинали день в плюсе, но затем развернулись. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен заявила о приверженности реализации плана трансатлантического сотрудничества. Однако она также подчеркнула в своем обращении снижение шансов заключения полномасштабного торгового соглашения с Великобританией на фоне желания премьер-министра Бориса Джонсона нарушить международное законодательство и развалить ранее достигнутые договоренности.

Ураган "Салли" обрушился на побережье американского штата Алабама. Скорость ветра возросла до 105 миль в час, что вернуло категорию "Салли" на второй уровень по шкале Саффира-Симпсона. Более четверти американской нефтедобычи в Мексиканском заливе остановлено из-за природных рисков. Однако основные нефтеперерабатывающие мощности на побережье остались в стороне от разгула стихии. Фактором поддержки для нефти также стали отчет API и Минэнерго США о запасах сырья.

От Федрезерва США ждут подтверждения, что ставка около нуля будет сохраняться в течение нескольких лет. Возможно, что также будет обсуждение контроля кривой доходности, но пока все же эта идея не приобрела достаточного числа сторонников. Российский рынок акций пытался удержать позиции, однако перспектива повышения налогов оказывает давление на широкий спектр бумаг, связанных с добычей полезных ископаемых, отмечает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, сейчас не время покупать акции "широким фронтом", после недельного роста рынок решил "передохнуть". Минфин хочет повысить НДПИ на добычу руды, кроме того перед решением ФРС по процентной ставке инвесторы заняли выжидательную позицию. Еще один сдерживающий фактор: 16-18 сентября происходит много квартальных экспираций на различные инструменты и это вносит элемент непредсказуемости.

Цены на нефть выросли, поскольку более четверти добычи на шельфе США закрыто из-за урагана "Салли". В текущей неопределенной ситуации инвесторы благосклонно смотрят в строну IT-сектора, золотодобытчиков, в фаворе также акции компаний с растущим бизнесом ("Мосбиржа", Сбербанк). По статистике, сентябрь самый непростой месяц для индекса S&P 500. Индекс начал месяц с резкого снижения, и пока "быкам" не удалось его отыграть. Есть вероятность, что и вторая половина сентября пройдет под знаком снижения котировок.

Федрезерв должен дать сигнал, что политика низких процентных ставок останется неизменной до конца 2023 года. Но этот сигнал уже заложен в текущие котировки акций. С другой стороны, вызывают беспокойство отсутствие соглашения в Конгрессе по второму пакету финансовой помощи и грядущие выборы в США. Сенатора от штата Калифорния Камала Харрис (потенциальный вице-президент от демократов) является очень жестким политиком, которая способна вывести градус противостояния между демократами и республиканцами на новый виток. Вероятно, что в планах Харрис повышение налогов, что негативно для бизнеса. Есть большая вероятность, что в случае победы демократов Джозеф Байден не сможет взять все бразды правления в силу возраста и отдаст их Харрис. Харрис сильно поддерживают представители финансового сектора, но ее жесткость как политика может привести к большим проблемам, считает Верников.

По словам ведущего аналитика ИФК "Совлинк" Вадима Сысоева, от Федрезерва не ожидается изменений денежно-кредитной политики, но регулятор может сообщить, что ставки останутся на текущих уровнях до 2024 года. С учетом того, что Конгресс США все еще не может договориться о новом пакете стимулирующих мер и ввиду предстоящих президентских выборов, Федрезерв может объявить о дополнительных стимулах. Кроме того, участникам рынка стоит обратить внимание на обновленные экономические прогнозы, считает аналитик.

Эксперты банка "Санкт-Петербург" полагают, что у американского регулятора в текущих условиях нет видимых поводов для существенных изменений в денежно-кредитной политике, а данные говорят о том, что уже принятые меры позволяют экономике восстанавливаться достаточными темпами.

Отсутствие "голубиного" сигнала и высокая оценка рынка труда и состояния американской экономики в целом негативно скажутся на высокодоходных активах. Тем не менее, источником позитива могут стать дополнительные комментарии относительно обновленного подхода ФРС к своему двойному мандату, который теперь предполагает удержание инфляции на более высоком уровне из-за длительного периода стабильно низкой инфляции. Возможны также комментарии относительно перспективных стимулов, в том числе обсуждаемого ранее таргетирования доходностей гособлигаций США, в котором ФРС пока не видит необходимости, так как ставки и так находятся на низких уровнях, а также по дальнейшей динамике баланса, от которого, вероятно, рынки ждут расширения для поддержания растущего американского долга. Кроме того, инвесторы обратят внимание на прогнозы членов совета директоров по ставкам до 2023 года.

Тем временем, в отношении рублевых активов сохраняется умеренное давление со стороны целого ряда факторов, основным из которых остается риск антироссийских санкций Запада. Рубль поддерживают ожидания намеченной на четвертый квартал Центробанком продажи валюты в рамках сделки по покупке Сбербанка и начало налогового периода. Более того, Минфин в рамках бюджетного правила тоже должен нарастить объем операций в ответ на снижение нефтяных котировок, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,4%, CAC 40, DAX выросли на 0,1-0,3%), но "плюсует" Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,5%) в ожидании новостей от Федеральной резервной системы.

Новая стратегия, одобренная Федрезервом в конце августа, предусматривает изменение подхода центробанка к таргетированию инфляции. ФРС будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени".

Эксперты ждут, что новая стратегия Федрезерва, предусматривающая более мягкий подход к денежно-кредитной политике, найдет отражение в конкретных мерах поддержки американской экономики, учитывая, что перспективы одобрения властями США очередной порции бюджетных стимулов становятся все более сомнительными.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз для мировой экономики на 2020 год, немного ухудшив при этом прогноз на 2021 год. Согласно новым оценкам ОЭСР, мировой ВВП сократится на 4,5% в текущем году и вырастет на 5% в 2021 году. Июньский прогноз организации предусматривал падение глобальной экономики на 6% в этом году и увеличение на 5,2% в следующем.

По данным Минторга США, розничные продажи в стране в августе выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем прогнозировали рост на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть в среду продолжает подъем, подогретый данными Американского института нефти (API) и Минэнерго США снижении запасов нефти; цена Brent к 18:50 по московскому времени на $1,8 превысила уровень суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $42,0 за баррель (+3,6% и +2,3% во вторник), октябрьская цена WTI - $39,85 за баррель (+4,1% и +2,7% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти сократились на 4,39 млн баррелей, ожидания экспертов варьировались от снижения на 1,8 млн до роста на 2,07 млн баррелей.

Повышению цен на нефть накануне способствовали позитивные данные по экономике Китая и США, повысившие оптимизм в отношении перспектив спроса на энергоносители.

Тем не менее, Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник присоединилось к хору голосов, ожидающих снижения спроса на нефть. МЭА заявило, что перспективы нефтяного рынка стали "еще более неопределенными" в связи с возобновлением роста заболеваемости COVID-19, также агентство ухудшило прогноз снижения спроса на нефть в 2020 году на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,4 млн б/с.