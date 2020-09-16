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Акции Kodak взлетели на 35% после проверки раскрытия информации о госкредите

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цена акций американской Eastman Kodak Co в среду взлетела после публикации результатов внутренней проверки в связи с раскрытием компанией в конце июля информации о предоставлении ей кредита на сумму $765 млн.

Как отмечает The Wall Street Journal, юридическая фирма Akin Gump Strauss Hauer Feld LLP, которую для проведения проверки нанял специальный комитет, образованный советом директоров Kodak, выявила проблемы в управлении, но не нашла признаков нарушения законодательства.

Kodak сообщила 28 июля о выделении ей кредита на сумму $765 млн для наращивания производства американских аналогов иностранных лекарственных препаратов. Это привело к резкому росту акций компании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США и несколько возглавляемых демократами комитетов Конгресса начали расследования в связи с предоставлением главе Kodak Джиму Континенце и некоторым другим топ-менеджерам опционов на акции компании накануне публикации информации о кредите.

Бумаги Kodak дорожают на 35% в ходе торгов в среду.

Kodak США

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