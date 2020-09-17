"ЛУКОЙЛ" восстановил добычу газа на месторождении Гиссар в Узбекистане

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" восстановил добычу газа на месторождении Гиссар в Узбекистане. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к профильному ведомству страны.

Сокращение спроса и последующее снижение цен на газ на международных рынках в начале этого года, а также остановка работы производственных предприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции привели к снижению потребления газа в мире, и, в том числе, к сокращению объемов экспорта узбекского природного газа.

"Данная тенденция отразилась и на продаже газа, добываемого в рамках двух СРП, подписанных между Узбекистаном и "ЛУКОЙЛ", в связи с чем, объемы добычи на месторождениях Хаузак-Шады, Кандым и Гиссар были снижены в среднем в два раза", - напомнил собеседник.

Ввиду отсутствия экспорта, партнерами по СРП было принято решение о реализации добываемого "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" газа в объеме до 5 млрд куб м в год на местном рынке. Также вследствие падения спроса в Китае из-за пандемии "ЛУКОЙЛ" полностью прекратил добычу газа на проекте Гиссар. В целом добыча газа "ЛУКОЙЛом" в Узбекистане была снижена до 20% от проектной мощности.

"При этом перерыв в добыче на проекте Гиссар был использован для проведения регламентированных планово-предупредительных ремонтных работ, которые осуществлялись по согласованию и соответствующим уведомлением партнеров", - уточнил источник.

"На сегодняшний день технические работы успешно завершены и добыча природного газа с месторождения Гиссар восстановлена. Добыча природного газа по двум СРП осуществляется на уровне 5,7 млрд. куб м/год", - сообщил он.

В "ЛУКОЙЛе" не стали комментировать эту информацию.

Добыча газа на проектах "ЛУКОЙЛа" в Узбекистане в 2019 году в доле НК составила 14 млрд куб. м, из которых на Гиссар приходится 5 млрд куб. м газа.