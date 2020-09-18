Китай, Япония и Южная Корея усилят меры по восстановлению экономики

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Главы министерств финансов и центробанков Китая, Японии и Южной Кореи договорились в пятницу удвоить усилия, направленные на восстановление региональной экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

"Китай, Япония и Южная Корея привержены укреплению сотрудничества и связей друг с другом, а также со странами АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азиии) мерам по восстановлению экономики в регионе в короткие сроки", - говорится совместном заявлении сторон по итогам трехсторонней телеконференции.

Они отметили, что, "оставаясь бдительным к будущим неопределенностям(...), подтверждаем важность поддержания открытой и основанной на правилах многосторонней торговой и инвестиционной системы".