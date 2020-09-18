Oracle и Walmart могут получить крупные доли в TikTok

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американские Oracle Corp и Walmart Inc могут получить значительную долю в популярном сервисе обмена короткими видео TikTok, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Таким образом, США с учетом уже имеющихся у компании американских инвесторов могут получить мажоритарный контроль над китайским сервисом, что позволит ослабить опасения администрации президента Дональда Трампа по поводу безопасности.

Ожидается, что главный исполнительный директор Walmart Даг Макмиллон получит место в совете директоров, если сделка будет реализована. В рамках нынешнего плана TikTok подаст заявку на проведение IPO в США примерно через год, сообщил один из источников газеты.

Walmart, которая ранее рассматривала возможность присоединиться к Microsoft Corp. в рамках сделки с TikTok, ищет способы расширить свое присутствие в интернете, чтобы получить новые источники дохода.

Представители администрации Трампа призывают к сделке, в рамках которой США получат контроль над TikTok, принадлежащим китайской ByteDance Ltd. Эта цель может быть выполнена, если Oracle, самостоятельно или совместно с Walmart, получит значительную долю в компании.

Совместно с уже имеющимися у ByteDance американскими инвесторами, в числе которых Sequoia Capital, General Atlantic и Coatue Management LLC, доля США в новой компании может превысить 50%.

Ситуация является крайне неопределенной, и пока неясно, какими могут быть итоговые условия сделки, отмечает WSJ.

Трамп сказал журналистам в Белом доме, что администрация ранее провела переговоры с представителями Oracle и Walmart.

Накануне WSJ сообщила, что Трампа не устраивают условия соглашения между Oracle и ByteDance, в соответствии с которым американская компания станет технологическим партнером TikTok в США.

ByteDance рассчитывала сохранить за собой контроль над американским бизнесом TikTok в рамках соглашения с Oracle. По словам источников, ByteDance предложила выделить TikTok в самостоятельную компанию, которая будет зарегистрирована в США, но останется под контролем ByteDance. Трамп сказал, что ему не нравятся варианты, при которых ByteDance продолжит контролировать TikTok.

6 августа Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку TikTok в США через 45 дней, если американские операции сервиса не будут проданы американской компании. Таким образом, он дал ByteDance время до 20 сентября на заключение сделки.

Позднее, 14 августа, Трамп подписал новый указ, которым ограничил срок завершения потенциальной сделки 90 днями, то есть она должна быть завершена до 12 ноября.