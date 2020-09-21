Рынок акций РФ начал неделю с рекордного за пять месяцев отката

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с ощутимой просадки вслед за падением внешних фондовых площадок и нефти на фоне опасений по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса и отсутствия консенсуса в Конгрессе США по поводу новой программы экономической помощи.

Индексы МосБиржи и РТС закрепились ниже рубежей 2900 и 1200 пунктов соответственно, причем индикаторы показали рекордное падение за пять месяцев во главе с бумагами нефтяных и золотодобывающих компаний. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2863,67 пункта (-3%), индекс РТС - 1181,24 пункта (-3,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 6,1%.

Доллар вырос до 76,38 рубля (+0,64 рубля), золото просело до $1902,5 за тройскую унцию (-3%).

Подешевели акции "Татнефти" (-6,1%), ПАО "Полюс" (-5%), "ЛУКОЙЛа" (-4,6%), UC Rusal (-4,5%), Polymetal (-4,3%), "Московской Биржи" (-4,2%), "Норникеля" (-3,9%), "НОВАТЭКа" (-3,8%), "Россетей" (-3,7%), "АЛРОСА" (-3,4%), "Роснефти" (-3,4%), АФК "Система" (-3,4%), "РусГидро" (-3,4%), "Аэрофлота" (-3,1%), "Газпрома" (-3,1%), "Газпром нефти" (-3,1%), "Интер РАО" (-3%), "Сургутнефтегаза" (-2,8% и -0,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (-2,8%), банка ВТБ (-2%), Сбербанка (-1,9% и -2,3% "префы"), "Северстали" (-1,9%), "Яндекса" (-1,8%), "Магнита" (-1,7%), "ММК" (-1,4%), "МТС" (-1%), "НЛМК" (-0,8%).

"Аэрофлот" официально объявил о начале допэмиссии до 1,7 млрд акций. Окончательное количество акций, размещаемых в рамках предложения, цена за акцию и общий объем привлеченных по итогам предложения средств будут определены в ходе предложения и объявлены в установленном порядке. Нынешние акционеры могут осуществить преимущественное право приобретения акций с понедельника и до 1 октября включительно. Срок оплаты будет объявлен после утверждения советом директоров компании цены за акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,915 млрд рублей (из них 15,017 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Ситуация на рынках: мнение аналитиков

По словам главы аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынки снижаются на опасениях начала второй волны коронавируса, которая может затормозить восстановление мировой экономики. Многие страны регистрируют рекордное число заболевших коронавирусом за сутки, в связи с чем ужесточаются карантинные меры.

Например, в Великоритании премьер-министр Борис Джонсон уже заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, как и во Франции, в Испании, по всей Европе. Надо понимать, что введение более масштабных мер изоляции, чем текущие, вполне реально. Ясно, что и медицинские, и образовательные, и торговые учреждения могут быть опять закрыты в любой момент, поэтому риск закрытия экономики повышается. В общем, опять введение национального карантина может вернуться по примеру марта-апреля. Израиль уже пошел этим путем.

Также не добавляют оптимизма сообщения в СМИ со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей о том, что крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество операций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше $2 трлн. Среди банков фигурирует и британско-гонконгская банковская группа HSBC, акции которой в Гонконге упали на 4,5% - до 29,6 гонконгского доллара, минимума с мая 1995 года.

Кроме того, в США до сих пор не принят новый пакет мер по стимулированию экономики. Белый дом и демократы в Палате представителей Конгресса уже больше месяца ведут переговоры о поддержке экономики, но не пришли к соглашению и обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры. Конгресс выделил ранее более $3 трлн на стимулирование экономики, и обе стороны согласны, что понадобится дополнительный пакет помощи, но не могут согласиться относительно его размера, отмечает Абелев.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, просадка индексов в понедельник оказалась уже более чем существенной, распродажи вызваны информацией от американского Минфина, где считают, что с 1999 года по 2017 год крупнейшие банки проводили подозрительные транзакции, включая отмывание нелегальных доходов, на $2 трлн. Вероятность исков к банкам резко выросла, а масштаб возможных выплат способен привести к глобальному банковскому кризису. Для покрытия судебных выплат банки могут резко сократить свои инвестиции, что окажет давление на самый широкий спектр активов. Также можно говорить о продолжении истории с пересмотром льгот для нефтяников и повышением налогов на добычу для других секторов. Дополнительное давление на золотодобытчиков оказало падение котировок золота.

В Европе главные потери индексам принесли бумаги банковского сектора, а также сектора путешествий и гостеприимства. Сектор путешествий и гостеприимства продолжает испытывать неуверенность из-за второй волны COVID-19 в Европе. Подешевели нефть, промышленные и драгоценные металлы. Вновь стоит говорить о том, что ситуация полностью объясняется неуверенностью рынков в стабильности банковской системы.

В США число смертельных случаев от COVID-19 достигло 200 тыс. Обвинения Минфина США также касаются и американских банков, включая JPMorgan. Плюс ко всему, пакет экономической поддержки по-прежнему далек от одобрения в Конгрессе. Дополнительным поводом для разногласий демократов и республиканцев может стать назначение нового кандидата на должность судьи верховного суда. Демократы настаивают, что победитель ноябрьских выборов должен сделать назначение. Падение российских индексов в понедельник все же оказалось не таким сильным, как в Европе, поскольку российские акции остаются одними из самых недооцененных в мире, отмечает Кочетков.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, акции "Магнитогорского металлургического комбината" (39,4 рубля) в понедельник последний день торгуются с дивидендами, которые составляют около 1,5% от текущих цен акций (выплаты на 2 квартал 2020 года составят 0,607 рубля на акцию).

Статистика по пандемии остается тревожной и оказывает влияние на настроения инвесторов: по данным ВОЗ за 19 сентября, дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 304,8 тыс. человек. Сообщение об одобрении Трампом сделки о получении контролирующей доли в TikTоk со стороны Oracle и Walmart имело краткосрочный положительный эффект на рынки. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число активных буровых в США на прошлой неделе выросло на 1 единицу.

На текущей неделе ожидается большое количество выступлений официальных лиц ФРС. Глава регулятора Джером Паэулл выступит в Палате представителей и Сенате. Во вторник ожидается выступление президента России на Генассамблее ООН. В среду последний день с дивидендами будут торговаться акции ПАО "Детский Мир", напоминает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, давление на рисковые активы оказывает усиление второй волны пандемии, наблюдаемое во многих странах, что угрожает более глубоким и продолжительным кризисом мировой экономики.

Кроме того, в субботу китайские СМИ сообщили, что крупнейший банк Европы HSBC стал возможным кандидатом в "список ненадежных организаций" Китая, целью которого является наказание фирм, организаций или отдельных лиц, наносящих ущерб национальной безопасности страны. Далее HSBC вошел в число глобальных банков, которые в докладе о кредитных организациях Международного консорциума журналистов-расследователей обвиняются в том, что замешаны в крупных коррупционных схемах и отмывании преступных денег. На этом фоне акции банка несут значительные потери, обновив минимальные за 25 лет уровни. Эта тенденция не только перекинулась на бумаги финансового сектора других стран, но и оказала давление на все рынки.

Дополнительным драйвером снижения рублевых активов выступила негативная геополитическая обстановка, угрожающая новыми антироссийскими санкциями, а также вероятное увеличение налоговой нагрузки на экспортеров. В результате индекс МосБиржи в понедельник обновил 2-месячный минимум, индекс РТС - 4-месячный, отмечает Бабин.

В США в пятницу индексы снизились на 0,9-1,1%, завершив снижением третью неделю подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с прошлого года, отмечает CNBC.

Инвесторы продолжают следить за переговорами о новом пакете мер поддержки экономики США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что для авиакомпаний и ресторанов может понадобиться отдельный пакет стимулов. По ее словам, с того момента, как члены Палаты представителей от Демократической партии предложили пакет объемом $3,4 трлн в мае, который не был поддержан Сенатом, возникли новые потребности.

В понедельник продолжилось снижение индексов акций в Азии (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня почитания пожилых, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,1%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 3,4-4,4%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 2,2%, откатившись ниже 3250 пунктов) на фоне растущих опасений инвесторов по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса.

Народный банк Китая (НБК) пятый месяц подряд сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. Ставка по пятилетним кредитам была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в понедельник.

Нефть в понедельник также дешевеет после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели благодаря подтверждению странами ОПЕК+ приверженности сокращению добычи в полном соответствии с предыдущими договоренностями; цена Brent к 18:50 по московскому времени упала на $1,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $41,34 за баррель (-4,2% и -0,4% в пятницу), октябрьская цена WTI - $39,05 за баррель (-5% и +0,3% в пятницу). За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI - на 10,1%.