В России подорожала гречка и резко подешевело пшено

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Оптовые цены на гречневую крупу, перевалившие к концу первой декады сентября за 50 тысяч рублей за тонну, продолжают активный рост.

Согласно мониторингу компании "ПроЗерно", за минувшую неделю они выросли на 1 690 рублей и достигли 52 тыс. рублей. Неделей ранее темпы роста были еще выше - 2 475 рублей. В августе тонна этой крупы стоила в среднем 48 194 рубля, в сентябре 2019 года - 28 268 рублей.

В то же время цены на пшено, которые также были в лидерах по росту, на минувшей неделе вдруг резко пошли вниз. Эта крупа подешевела на 920 рублей (до 22 165 рублей за тонну), хотя неделей ранее цена на нее выросла на 125 рублей. В августе тонна пшена стоила 22 616 рублей, в сентябре 2019 года - 27 370 рублей.

Цены на рис после недельного торможения пошли вниз. Эта крупа подешевела на 135 рублей, до 37 600 рублей за тонну. В августе тонна риса стоила 38 033 рублей, в сентябре 2019 года - 41 539 рублей.

В этом году площади под гречихой в РФ увеличились на 64 тыс. га, до 871 тыс. га, под рисом - на 2 тыс. га, до 196 тыс. га, под просом - на 56 тыс. га, до 451 тыс. га.

На прошлой неделе резким ростом цен на гречку и пшено заинтересовалась Генпрокуратура России. Она подозревает картельный сговор "при аффилированности заинтересованных организаций". Прокурорам субъектов РФ было поручено вместе с антимонопольными органами "организовать дополнительные надзорные мероприятия по обеспечению законности и прав граждан при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости".