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Генпрокуратура РФ заинтересовалась резким ростом цен на гречку и пшено

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России подозревает картельный сговор в связи со значительным повышением в последние дни цен на продовольствие, в частности, на гречку и пшено.

"Согласно приведенным сведениям, на прошедшей неделе значительно повысилась стоимость гречки (на 2,5 тыс. руб. за 1 тонну), увеличилась цена и на пшено. Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций", - заявили в надзорном ведомстве в пятницу.

В этой связи прокурорам субъектов РФ поручено вместе с антимонопольными органами проверить обеспечение законности и прав граждан "при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости".

При выявлении нарушений будут оперативно приняты меры по их устранению и привлечению виновных к ответственности, заверили в надзорном ведомстве. Ситуация в данной сфере находится на контроле Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, отмечается в сообщении.

Скачок цен на гречку

15 сентября сообщалось со ссылкой на данные мониторинга компании "ПроЗерно", что оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, рванули вверх и превысили 50 тыс. рублей за тонну.

Цена тонны гречки составила 50 310 рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее. На предыдущей неделе рост составил всего 85 рублей. В августе тонна этой крупы стоила в среднем 48 194 рубля, в сентябре 2019 года - 28 268 рублей.

Цены на пшено продолжают расти, но уже меньшими темпами - на 125 рублей, до 28 085 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял 250 рублей. В августе тонна пшена стоила 22 616 рублей, в сентябре 2019 года - 27 370 рублей.

В то же время цены на рис, которые после двухнедельной остановки начали падать, снова затормозили. Цена этой крупы осталась на уровне 37 735 рублей за тонну. В августе тонна риса стоила 38 033 рубля, в сентябре 2019 года - 41 539 рублей.

По предварительным данным Росстата, площади под гречихой в этом году увеличились на 64 тыс. га, до 871 тыс. га, под рисом - на 2 тыс. га, до 196 тыс. га, под просом - на 56 тыс. га, до 451 тыс. га.

По данным Росстата, потребительские цены на крупы стали лидером по темпам роста на продовольственном рынке РФ в этом году - они выросли на 24,5%.

Генпрокуратура ПроЗерно Росстат

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