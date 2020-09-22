Решетников заявил, что альтернативой реформе ВТО станет анархия и шантаж

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - РФ выступает за скорейшую реформу Всемирной торговой организации (ВТО), иначе усиливаются риски одностороннего протекционизма, анархии и грубого экономического шантажа. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи министров торговли "Группы двадцати", которая прошла во вторник в формате телеконференции.

Одной из главных тем для обсуждения стало будущее ВТО и вклад стран G20 в ее реформу, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Решетников напомнил, что из-за пандемии была перенесена 12-я министерская конференция ВТО, и призвал использовать появившееся дополнительное время для ускорения переговорного процесса в ВТО "по всем фронтам".

"Отсутствие реального прогресса по реформе ведет к еще большему ухудшению ситуации в ВТО", - приводят в министерстве слова министра в ходе его выступления.

"Коллапс функции по разрешению споров становится основным деструктивным фактором. Отсутствие механизмов правоприменения обесценивает наши усилия на любых переговорах по новым правилам", - заявил Решетников.

По мнению министра, даже те, кто называл себя "другом многосторонней торговой системы", сейчас предпочитают избегать ответственности за нарушения правил ВТО, передавая споры в неработающий апелляционный орган.

"При этом некоторые члены организации все чаще прибегают к одностороннему протекционизму – либо в открытую, либо под такими предлогами, как национальная безопасность или защита окружающей среды", - описал глава Минэкономразвития в своем выступлении нынешнюю ситуацию в ВТО.

Решетников предупредил, что если участники организации упустят возможность спасти многостороннюю торговую систему, "откроется дверь для анархии, унилатерализма (доктрина или программа, поддерживающая односторонние действия - ИФ) и грубого экономического шантажа".