"Инновационным" вагонам предложили сохранить скидку на порожний пробег

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рабочая группа Госсовета по энергетике предложила сохранить скидки на порожний пробег инновационных вагонов (с повышенной осевой нагрузкой 25 тонн на ось), чтобы поддержать их производство, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект протокола заседания группы от 22 сентября и три источника.

Инновационных вагонов, обладающих большей грузоподъемностью, сейчас на сети РЖД 167 тыс. при общем парке в 1,2 млн штук. Их производство планируют увеличить и довести их долю в парке до 50% к 2030 году.

Вагоны получают скидку от РЖД по оплате порожнего пробега суммарно на 4,5 млрд рублей в год. В 2020 году РЖД предложило отменить льготу: она вводилась с расчетом на то, что в инновационных вагонах будут перевозиться разные грузы, но по факту 90% всех перевозок в них сегодня — это уголь, а порожний пробег вырос с 66% до 93%.

Госсовет по энергетике предложил скидки на порожний пробег сохранить, добавив к ним новые — на многоосные вагоны с грузоподъемностью свыше 80 тонн, вагоны для скоростного движения, рефрижераторный подвижной состав.

Сейчас РЖД с учетом отставания в обновлении БАМа и Транссиба повышает вес поездов на восток, используя тяжелые составы инновационных вагонов с тяжелыми локомотивами, пишет газета. Предлагается включить в комплексный план модернизации инфраструктуры мероприятия по повышению веса поезда до 7,1 тыс. тонн на Восточном полигоне. Там также говорится о необходимости замещения типовых полувагонов на экспортных угольных маршрутах инновационными.

Вагоностроению сейчас трудно, и разом отменять меры поддержки нельзя, говорит источник издания в отрасли. По его словам, предложенная РЖД пятипроцентная скидка на груженый рейс меняет экономику перевозок и смещает центр прибыли от оператора к грузоотправителю.

Вагоны с увеличенной грузоподъемностью позволяют РЖД сглаживать инфраструктурные ограничения на Восточном полигоне, сказал газете глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. По его словам, поддержка инновационного вагоностроения целесообразна в текущей экономической ситуации и субсидии могут не только поддержать грузообразующие отрасли — в первую очередь угольную,— но и экспортный потенциал вагоностроения.