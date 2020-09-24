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Mail.ru разместит акции на $200 млн по $28

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках SPO Mail.ru Group установлена в размере $28 за GDR, сообщила компания. Это на 8,5% меньше цены закрытия торгов на LSE в среду ($30,6).

Всего Mail.ru привлекает около $200 млн за счет выпуска 7,1 млн новых акций. Организатор - Morgan Stanley (SPB: MS).

Параллельно компания размещает конвертируемые бонды с погашением в 2025 году на сумму $400 млн. Цена конвертации установлена с премией в 42,5% к цене размещения новых GDR, купон по бондам - 1,625%.

Одновременно с привлечением нового капитала организатор разместил 1,6 млн вторичных GDR по $28 в интересах приобретателей конвертируемых бондов, которые хотят захеджировать риски своей инвестиции за счет коротких продаж этих расписок. От этой части размещения компания средств не получит.

Компания накануне объявила о намерении привлечь $600 млн через размещение конвертируемых бондов и GDR. В опубликованном в среду сообщении Mail.ru Group говорилось, что участие в размещении GDR намерены принять ряд стратегических акционеров интернет-холдинга, включая Naspers и Tencent.

Расчеты по итогам размещения GDR планируется осуществить примерно 28 сентября. Что касается облигаций, то Mail.ru Group планирует выпустить их примерно 1 октября со сроком погашения 1 октября 2025 год.

Держатели бондов смогут конвертировать их в GDR начиная с 1 октября 2021 года. Компания, в свою очередь, получит возможность выкупить облигации начиная с 22 октября 2023 года, если стоимость GDR при конвертации бондов превысит 130% от номинальной стоимости облигаций за конкретный период или если в обращении останется до 15% облигаций.

Привлекаемые от размещения бондов и ценных бумаг средства Mail.ru Group направит на дальнейшее органическое развитие компании, сделки M&A (с фокусом на сегменты, развитие которых подтолкнула пандемия) и инвестиции в O2O СП со Сбербанком и Aliexpress Россия. В СП с банком компания внесет до 4,6 млрд рублей, а в СП Aliexpress Россия, развиваемое совместно с Alibaba, РФПИ и "Мегафоном", оставшуюся часть своего взноса в размере $82 млн.

В рамках размещения Mail.ru взяла на себя обязательство lock-up сроком в три месяца (то есть практически до конца текущего года).

Mail.ru Group образована в 2005 году на базе одноименного почтового сервиса. Сейчас компании принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", в портфель компании также входит игровое направление, мессенджеры ICQ, Agent Mail.Ru и TamTam.

Осенью 2010 года Mail.ru вышла на LSE, в 2020 году компания провела вторичный листинг своих GDR на Московской бирже. Free float составляет сейчас 50% капитала компании.

Mail.ru

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