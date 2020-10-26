Sands Capital продает 1,6% Mail.ru дисконтом 5,5% к рынку

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Sands Capital Management продает через процедуру ускоренного букбилдинга около 3,6 млн GDR на акции Mail.ru Group, что соответствует примерно 1,6% капитала интернет-холдинга, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Первоначально ориентир по цене размещения составлял от $27,25 до рыночной стоимости (цена закрытия на торгах LSE в понедельник - $28,85). Почти сразу после объявления о предстоящем АВВ андеррайтер - Morgan Stanley (SPB: MS) - сообщил клиентам, что книга полностью покрыта, а вскоре зафиксировал ценовой ориентир на отметке $27,25. По этой цене книга переподписана несколько раз, сообщил источник "Интерфакса" со ссылкой на данные организатора.

При цене размещения в $27,25 дисконт составит около 5,5%, а объем сделки - порядка $98 млн.

Sands Capital продает весь свой пакет в Mail.ru, и, соответственно, обязательство lock up в рамках этой сделки не актуально.

Sands Capital основана в 1992 году, инвестиции в инновационные компании - одна из ее специализаций. Среди крупных акционеров Mail.ru ранее в публичных источниках не упоминалась.

Инвесткомпания решила монетизировать свою инвестицию в день объявления квартальных результатов Mail.ru. В понедельник Mail.ru Group сообщила, что ее выручка в III квартале выросла на 19,9% - до 26,37 млрд рублей, показатель EBITDA сократился на 1,4% - до 6,73 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 25,5% против 31,1% годом ранее. Результаты включают показатели разработчика игр Deus Craft, о приобретении контрольного пакета которого интернет-холдинг сообщил в начале октября. Без учета Deus Craft в III квартале выручка Mail.ru Group увеличилась на 16,2% - до 25,55 млрд руб. Показатели выручки и EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные ранее аналитики прогнозировали, что выручка Mail.ru Group составит 25,43 млрд рублей, а EBITDA - 6,59 млрд рублей. Рентабельность EBITDA ожидалась в размере 25,9%.

Месяц назад деньги на рынке в рамках SPO привлекла сама Mail.ru. Тогда цена размещения составила $28 за GDR. Всего Mail.ru привлекла около $200 млн за счет выпуска 7,1 млн новых акций, организатором также был Morgan Stanley. Параллельно компания разместила конвертируемые бонды с погашением в 2025 году на сумму $400 млн.

В 2017 году сразу два акционера Mail.ru воспользовались механизмом АВВ. Сначала основатель компании Дмитрий Гришин продал 2,1% капитала Mail.ru за $150 млн ($31,8 за акцию), а затем прошло размещение в интересах неназванного инвестора на $115 млн (1,8% капитала по $28,75).