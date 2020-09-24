Минтранс выступил против тарифных преференций при ж/д перевозках угля в "чистые" порты

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ против тарифных преференций при железнодорожных перевозках угля в экологически чистые порты, пишет "Коммерсантъ".

"Вопросы улучшения экологии не должны решаться путем предоставления скидок отдельным компаниям. Стимулом для улучшения экологической обстановки должно являться законодательство", - заявил "Коммерсанту" представитель Минтранса.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее заявила, что ведомство подготовило проект о запрете открытой перевалки угля, "через месяц его ждет правительство". Кроме того, по словам источника газеты, против выступает и министерство энергетики.

В среду советник руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Павел Шпилевой заявил, что нужно создать "стимул для того, чтобы возить уголь можно было именно в чистые современные порты", напоминает издание. "Для этого мы предлагаем сохранить льготные ставки железнодорожных тарифов только для того угля, который направляется в "чистые" современные экологичные порты. Для всех остальных эти скидки, льготы могут быть ограничены либо отменены", - сказал он.

Идею поддержал спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. "Глава ФАС Игорь Артемьев придумал блестящую идею. Сейчас железная дорога дает льготу на тариф на провоз угля в любой российский регион. Я считаю, это несправедливо. Один порт вкладывает инвестиции в цивилизованно приемлемую перевалку, а большинство ничего не делает и валит варварским способом", - заявил чиновник.

Сейчас действует целый спектр скидок на ж/д перевозку угля – как устанавливаемых и отменяемых ОАО "Российские железные дороги" в рамках "ценового коридора", так и заложенных в тарифный прейскурант (например, скидки за дальность), отмечает "Коммерсантъ".

Поддерживая погрузку угля на фоне ухудшения экономики поставок, РЖД в 2020 г. ввели максимально возможную в рамках "тарифного коридора" скидку в 12,8% при поставке угля на непопулярные экспортные направления - северо-западное и южное, добавляет газета. "Впрочем, из-за невыполнения Кузбассом объемного соглашения по поставкам на северо-запад на 2 млн тонн скидка в этом направлении была отменена, решение вступит в силу в начале октября", - уточняет издание.

Его источник в отрасли сомневается в возможности реализовать механизм, предложенный антимонопольной службой, без ущерба для конкуренции с учетом того, что не все угольные компании обладают собственными терминалами и многие ограничены в выборе маршрутов отгрузки. Плюс к тому, сказал он, отмена скидки сведет на нет усилия РЖД по стимулированию диверсификации угольного экспорта.

На востребованном восточном направлении таких скидок, как на северо-западе и юге, нет, коэффициент 0,4 (60%-ная скидка) за дальность монополия и так собирается отменять для сокращения убытков от дальних перевозок угля, также планируется ликвидировать преференции для перевозки энергетического угля и сильно снизить его перевозки на восток, пишет "Коммерсантъ".

Соответственно, сказал его собеседник, весь поток должен развернуться в сторону европейских маршрутов, куда и сейчас едут с неохотой, а если помимо экономики дестимулировать поставки туда будет и экология, РЖД окажутся еще дальше от намеченной цели.

Введение экологических ограничений, сказал собеседник газеты, создаст сложности для экспортеров, но эту разницу в цене никуда не денет, поэтому государству не следует пытаться запретительными мерами заместить субсидии.