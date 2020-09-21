"Газпром" газифицирует Хабаровский край и Якутию

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период – 2021-2025 годы.

Как говорится в релизе "Газпрома", согласно программе, его инвестиции предусмотрены в объеме 5,49 млрд руб. – это в 3,2 раза превышает уровень вложений в 2016-2020 годах.

Компания планирует строительство 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 167,4 км, сооружение 9,3 км газопроводов-отводов и шести газораспределительных станций. В результате будут созданы условия для газификации 20 населенных пунктов в Амурском, Бикинском, Комсомольском, Ульчском и Хабаровском районах, а также перспективных промышленных потребителей – горно-обогатительного комбината в Нанайском районе и ТЭЦ-4 в Хабаровске.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 276 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 20,6 тыс. домовладений, 23 котельных и предприятий.

В настоящее время "Газпром" и Хабаровский край реализуют программу развития газоснабжения и газификации в 2016-2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 19,5%. Планируется, что в результате реализации новой программы показатель будет увеличен до 24%. В том числе в сельской местности вырастет почти в 6,8 раза – до 21,9%.

По территории края проходит магистральный газопровод "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". "Газпром" ведет расширение мощностей газопровода на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска. В настоящее время поставки газа в Хабаровский край из ресурсов "Газпрома" не осуществляются, напоминает компания.

"Газпром" и Якутия

Помимо этого "Газпром" подписал с Якутией программу развития газоснабжения и газификации республики на период 2021-2025 годов, говорится в сообщении правительства и главы региона.

"К 2025 году показатель газификации республики достигнет 40,8%. Со своей стороны ПАО "Газпром" значительно увеличило объем финансирования программы, (. . .) предусмотрело свыше 9 млрд рублей", - сказал председатель правления компании Алексей Миллер во время подписания документа в режиме видеоконференцсвязи.

Глава республики Айсен Николаев отметил, что "со своей стороны регион сделает все возможное для того, чтобы план газификации населенных пунктов осуществлялся качественно и в срок".

Согласно новой программе, инвестиции "Газпрома" в 2021-2025 годах предусмотрены в объеме 9,043 млрд руб., что в 48,6 раза превышает уровень вложений в 2016-2020 годах, пишет "Газпром" в своем релизе.

К газу в ближайшие пять лет планируется подключить 21 населенный пункт.

"Газификация позволит развивать районы западной и южной Якутии, населенные пункты Алданского, Ленского, Нерюнгринского, Олекминского районов, которые попадают под действие данной программы. За этой работой стоит улучшение качества жизни десятка тысяч якутян. И на самом деле это один из ключевых стимулов их экономического и социального роста", - подчеркнул глава Якутии, чьи слова приведены в сообщении.

Компания планирует построить от магистрального газопровода "Сила Сибири" шесть газопроводов-отводов общей протяженностью 37 км с газораспределительными станциями. От них будут проложены девять межпоселковых газопроводов общей протяженностью 186 км. В результате будут созданы условия для газификации 21 населенного пункта в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Олекминском районах республики - в том числе для подачи газа потребителям в г. Алдан, г. Олекминск, с. Беченча, с. Мурья, с. Иенгра, п. Чульман, - конкретизируется в релизе "Газпрома".

Как сообщалось, помимо инвестиций "Газпрома" сам регион планирует направить в свою газификацию еще 5 млрд рублей.

"Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 320 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 5,1 тыс. домовладений, 58 котельных и предприятий", - детализирует "Газпром".

Таким образом, общая сумма финансирования составит 14 млрд рублей.

При этом к 2030 году предполагается завершить газификацию Якутии.

Эта возможность появилась с завершением строительства газопровода "Сила Сибири".

"Газпром" в Якутии разрабатывает Чаяндинское месторождение, добытый газ по газопроводу "Сила Сибири" поставляется в Китай. Поставки начались в конце 2019 года.

Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%.