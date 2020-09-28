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Россия в июле поставила в Китай рекордный объем СПГ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Выход российских заводов сжижения природного газа из плановых ремонтов и запуск навигации по Северному морскому пути позволили России нарастить поставки СПГ в Китай в июле 2020 года до рекордного значения.

Первую позицию на китайском рынке с большим отрывом занимает Австралия (3,279 млрд куб. м СПГ в июле). За ней следуют Малайзия (913 млн куб. м) и Индонезия (759 млн куб. м), от которых Россия с 717 млн куб. м отстоит совсем ненамного, свидетельствует статистика китайской таможни. Поставки российского СПГ в Китай пока что в два раза превосходят поставки трубопроводного газа (379 млн куб. м за июль).

По поставкам СПГ в Поднебесную России в июле удалось обойти крупнейшего в мире производителя - Катар, хоть и на долю процента.

Суммарно в июле Китай закупил 5,957 млн тонн или 7,828 млрд куб. м СПГ - это на 16% больше, чем годом ранее и на 18% больше, чем в июне.

Завод "Ямал СПГ" (СП "НОВАТЭКа", французской Total, китайских CNPC и SRF) проводил плановое техническое обслуживание с поочередным остановом второй и третьей технологических линий на 12 суток каждая, с 21 мая по 15 июня. Sakhalin Energy (акционеры - "Газпром", Royal Dutch Shell, Mitsui, Mitsubishi) останавливал одну из двух линий с 15 июня по 15 июля.

Из-за ремонтных работ и общего снижения производства в июне Россия доставила в Китай лишь 265 млн куб. м СПГ, опустившись на шестое место по объему поставок. А с учетом того, что и в июле завод на Сахалине работал не в полную силу, есть основания ожидать дальнейшего роста отгрузок в статистике за август.

Китай СПГ

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