"Интер РАО" планирует направить на выплату дивидендов не менее 25% чистой прибыли

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" в новой стратегии до 2030 года исходит из выплаты дивидендов в размере не менее 25% чистой прибыли, говорится в презентации компании.

Текущий документ предусматривает дивиденды в размере 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В презентации также говорится, что компания ожидает увеличения показателя EBITDA группы к 2030 году в 2,3 раза к уровню 2019 года, до более 320 млрд руб.

Согласно материалам, в 2025 году этот показатель ожидается на уровне более 210 млрд руб. В 2019 году он составил 142 млрд руб.

В документе также сообщается, что "Интер РАО" в качестве ключевых стратегических инициатив до 2030 года рассматривает приобретение пакетов акций генерирующих компаний, а также электростанций.

Компания также рассчитывает сохранить ключевой состав акционеров. В качестве возможных вариантов использования казначейского пакета акций перечислены формирование партнерства со стратегическим инвестором, использование в качестве валюты платежа в сделках M&A, долгосрочной мотивации менеджмента.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 32,9 ГВт. Основной акционер компании - АО "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" владеет 8,57% акций. На долю АО "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

"Интер РАО" является оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ.