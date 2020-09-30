Выпадающие доходы от льгот для "Роснефти" на двух месторождениях оценили в 82 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Внесенный в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы содержит оценки выпадающих доходов бюджета на 2021 год от предоставления налогового вычета по НДПИ на Ванкорском и Приобском месторождениях "Роснефти".

Согласно документу, опубликованному на сайте парламента, выпадающие доходы от льготы по НДПИ для Приобского месторождения оцениваются на уровне 45,96 млрд рублей, на Ванкорском – 36,408 млрд рублей.

Как сообщалось, в среду Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о возможности предоставления с 2021 года ежемесячного инфраструктурного налогового вычета в размере 3,83 млрд рублей для "Роснефти" на Приобском месторождении и о снижении "цены отсечения" нефти, при которой предоставляется вычет на Ванкорском месторождении.

Льгота по Приобскому месторождению бессрочная, но предоставляется в том случае, если цена на нефть по итогам месяца превысит базовую (в 2021 году $43,4 за баррель). Льгота не применяется в том случае, если цена нефти ниже базовой. Закон вводит пороговую величину вычета - не более 459,6 млрд рублей.

В части льгот для Ванкорского месторождения был изменен порядок применения так называемого инфраструктурного налогового вычета по НДПИ. Согласно действующему законодательству, недропользователь Ванкорского кластера ("Роснефть") может получить вычет по НДПИ в сумме расходов на инфраструктуру, построенную для участков недр пятой группы НДД. Сейчас "Роснефть" может получить право на вычет, если цена нефти марки Urals превышает базовую цену нефти, установленную Бюджетным кодексом РФ (в 2020 году $42,45 за баррель). Принятый закон предоставляет компании право получать налоговый вычет в периоды, когда цена нефти будет выше $25 за баррель.

Поправки вступят в силу с 1 января 2021 года. Счетная палата в своем заключении на законопроект упрекала Минфин в отсутствии достаточных расчетов, чтобы оценить бюджетные последствия принятия закона.