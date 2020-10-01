Экспорт нефти по системе "Транснефти" в сентябре снизился на 22%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Экспорт нефти по системе "Транснефти" в сентябре снизился на 22% год к году, до 16 млн тонн, сообщил журналистам советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

Поставки нефти на НПЗ РФ по трубопроводам в прошлом месяце упали на 7% год к году.

Через морские порты в сентябре было экспортировано 7,7 млн тонн, что на 32% меньше аналогичного периода прошлого года.

Экспорт нефти по МН "Дружба" в отчетном периоде снизился на 14% год к году, до 3,6 млн тонн. Поставки в Китай выросли на 1,3% - до 3,151 млн тонн, в том числе по ВСТО - 2,367 млн тонн (+0,5%), через Казахстан - 785 тыс. тонн (+4%).

В Белоруссию из РФ в сентябре было поставлено 1,461 млн тонн нефти, что на 8% меньше сентября 2019 года, в том числе на Мозырский НПЗ - 915 тыс. тонн (+3%), Новополоцкий НПЗ - 546 тыс. тонн (-22%).