Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

Экспорт нефти по системе "Транснефти" в октябре снизился на 20%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт нефти по системе "Транснефти" в октябре снизился на 20% год к году, до 17,4 млн тонн. Об этом сообщил журналистам советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

Поставки нефти на НПЗ РФ по трубопроводам в прошлом месяце упали на 11% год к году, до 18,2 млн тонн.

Через морские порты в октябре было экспортировано 8,3 млн тонн, что на 35% меньше аналогичного периода прошлого года.

Экспорт нефти по МН "Дружба" в отчетном периоде снизился на 6% год к году, до 3,9 млн тонн. Поставки в Китай сократились на 1% – до 3,5 млн тонн, в том числе по отводу от ВСТО – 2,7 млн тонн, через Казахстан – 856 тыс. тонн (-4,3%).

В Белоруссию из РФ в октябре было поставлено 1,6 млн тонн нефти, что на 28,5% больше октября 2019 года, в том числе на Мозырский НПЗ – 740 тыс. тонн (+72,3%), Новополоцкий НПЗ – 827,8 тыс. тонн (+4,8%).

Транснефть

Новости по теме

Новости

Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года

Пандемия коронавируса

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"

Переход критической IT-инфраструктуры на российский софт отложат до 2024 года

Уведомительный порядок маркировки лекарств отменят с нового года

Пандемия коронавируса

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Котировки нефти завершили неделю максимальным спадом с апреля

ВТБ продал гостиницу "Пекин"

ВТБ продал гостиницу "Пекин"

Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"

Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"

"Газпром" обогнал "Роснефть" по уровню рыночной капитализации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');