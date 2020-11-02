Экспорт нефти по системе "Транснефти" в октябре снизился на 20%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт нефти по системе "Транснефти" в октябре снизился на 20% год к году, до 17,4 млн тонн. Об этом сообщил журналистам советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

Поставки нефти на НПЗ РФ по трубопроводам в прошлом месяце упали на 11% год к году, до 18,2 млн тонн.

Через морские порты в октябре было экспортировано 8,3 млн тонн, что на 35% меньше аналогичного периода прошлого года.

Экспорт нефти по МН "Дружба" в отчетном периоде снизился на 6% год к году, до 3,9 млн тонн. Поставки в Китай сократились на 1% – до 3,5 млн тонн, в том числе по отводу от ВСТО – 2,7 млн тонн, через Казахстан – 856 тыс. тонн (-4,3%).

В Белоруссию из РФ в октябре было поставлено 1,6 млн тонн нефти, что на 28,5% больше октября 2019 года, в том числе на Мозырский НПЗ – 740 тыс. тонн (+72,3%), Новополоцкий НПЗ – 827,8 тыс. тонн (+4,8%).