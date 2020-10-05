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Moody's отозвало рейтинг Rosneft International из-за недостатка информации

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило, что отозвало рейтинг эмитента Rosneft International Holdings Limited (RIHL, бывшее TNK-BP International Ltd.), дочернего предприятия "Роснефти", из-за недостатка информации.

На момент отзыва рейтинг находился на уровне "Baa3", прогноз по рейтингу был "стабильный".

Moody's также отозвало рейтинг программы приоритетного необеспеченного долга Rosneft Finance S.A. под гарантии RIHL, который находился на отметке "(P)Baa3".

Рейтинги "Роснефти" не затронуты этими рейтинговыми действиями.

"Решение Moody's отозвать рейтинги отражает решение RIHL прекратить публикацию своей аудированной годовой финансовой отчетности после погашения последнего выпуска еврооблигаций Rosneft Finance S.A. в феврале 2020 года", - отмечается в сообщении.

Moody's Rosneft International

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