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"Полюс" завершил консолидацию Сухого Лога

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Группа "Полюс" увеличила долю в компании "СЛ Золото" - операторе проекта Сухой Лог в Иркутской области - с 78% до 100%, сообщил золотодобытчик.

Таким образом "Полюс" полностью консолидировал проект, выкупив недостающую долю у "Ростеха".

Ранее "Полюс" сообщал, что за 22% Сухого Лога заплатит "Ростеху" $128,2 млн. Опционные соглашения, заключенные между партнерами в 2016-2017 годах, предполагали, что "Полюс" часть суммы оплатит собственными акциями, и действовали эти соглашения до 2022 года. Однако в сентябре "Полюс" и "Ростех" договорились, что золотодобытчик выкупит недостающую долю в ускоренном порядке и полностью за денежные средства.

СП "Полюса" и "Ростеха" стало победителем аукциона на месторождение Сухой Лог в начале 2017 года. Изначально в СП у "Ростеха" было 49%, у "Полюса" – 51%, но постепенно золотодобытчик наращивал долю в рамках опционных соглашений.

Месторождение Сухой Лог – одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений, его ресурсы на данный момент оцениваются в 63,3 млн унций. По scoping study, capex проекта был оценен в $2-2,5 млрд. Предварительно мощности запланированы на уровне 30 млн тонн руды в год, или 1,6 млн унций золота. "Полюс" ранее оценивал, что запуск производства возможен в 2026 году или около того.

ПАО "Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" – компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.

Полюс Сухой Лог

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