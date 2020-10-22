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Запасы Сухого Лога оценены в 40 млн унций золота

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Запасы месторождения Сухой Лог в Иркутской области оценены в 40 млн унций золота, сообщило ПАО "Полюс", владеющее проектом. Оценка ресурсов увеличена с 63 млн унций до 67 млн унций.

Месторождение Сухой Лог - одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.

Полюс Сухой Лог Иркутская область

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