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Shell не согласилась с решением Польши по "Северному потоку 2"

Shell не согласилась с решением Польши по "Северному потоку 2"
Фото: Reuters

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская Royal Dutch Shell, участвующая в финансировании газопровода "Северный поток 2", не согласна с решением польского антимонопольного ведомства UOKiK в отношении кредиторов проекта, включая Shell, заявили "Интерфаксу" в компании.

"Мы выражаем несогласие с решением UOKiK (наложить штраф - ИФ). В настоящее время мы изучаем это решение и определяемся с дальнейшими шагами. Shell как один из кредиторов проекта "Северный поток 2" ведет хозяйственную деятельность в соответствии с применимым национальным и международным законодательством, включая антимонопольные правила", - говорится в комментарии.

В пресс-службе австрийской OMV сообщили, что получили решение польского антимонопольного ведомства и

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проанализирует его более подробно. "OMV твердо убеждена, что соблюдает все применимые законы", - прокомментировали в компании.

Ранее в "Газпроме" уже заявили, что намерены обжаловать этот штраф.

"Газпром" и европейские компании обвиняются в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта "Северный поток 2". Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией "Газпрома" с привлечением заемного финансирования", - отметили в "Газпроме".

Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на "Газпром" и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", максимальные штрафы - в $7,6 млрд и $61 млн соответственно, за строительство газопровода без его согласия.

Как говорится в твиттере регулятора, он также издал приказ о расторжении контрактов, заключенных для финансирования строительства газопровода "Северный поток 2".

В Кремле не сомневаются, что компания "Газпром" обеспечит соответствующие контрдействия на решение польского регулятора оштрафовать компанию по делу "Северного потока-2".

Говоря о том, может ли подобное решение Варшавы сказаться на Российско-польских отношениях, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Вряд ли можно назвать Российско-польские отношения процветающими к сожалению. И вряд ли можно предположить, что что-то скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне к сожалению".

Северный поток 2 Польша Shell Nord Stream 2

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